Oklahoma aprueba ley que prohíbe completamente el aborto e impone penas de 10 años de cárcel

Si no es frenada en las cortes, la ley entrará en vigor en verano; a diferencia de otros proyectos antiaborto en el estado, este no contempla la cláusula de emergencia para que entre en efecto una vez sea firmada por el gobernador. Es uno de los siete proyectos que los legisladores estatales están promoviendo sobre este tema. Cerraría la puerta a cientos de mujeres no solo de Oklahoma sino de estados como Texas, que viajan para tener cuidados de salud desde que fue aprobada una ley que prohíbe el procedimiento tan pronto como a las seis semanas de embarazo.