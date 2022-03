Gobernador de Arizona firma la ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo

"En Arizona, sabemos que el valor de la vida no puede medirse, incluida la vida del no nacido", dijo el republicano en una carta compartida por su oficina. "Los médicos que realicen un aborto en incumplimiento con este estatuto y en casos que no son emergencias médicas estarán sujetos a cargos por delitos clase 6 (que contemplan desde multas hasta prisión) y de ser sentenciados se les suspenderán o revocarán sus licencias".