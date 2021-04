La FDA busca la prohibición de los cigarrillos mentolados y de sabores

La prohibición llega algo descafeinada, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha incluido los cigarrillos electrónicos con sabor a mentol. A pesar de ello, y de que pueden pasar años antes de que entre en vigor, las organizaciones antitabaco aplaudieron la propuesta, un paso largamente esperado para frenar el consumo de tabaco y mejorar la salud pública.

"La FDA ha dado un paso histórico para salvar vidas", dijo en un comunicado Richard Besser, presidente de la Fundación Robert Wood Johnson y ex director en funciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. " Prohibir los cigarrillos mentolados salvará con toda seguridad vidas, eliminará grandes sufrimientos y reducirá los costes de la atención sanitaria ".

"No hay duda de que el mentol en los cigarrillos es perjudicial; las pruebas son abrumadoras y consistentes", dijo en una entrevista reciente con el Post Joelle Lester, directora de los programas de control del tabaco comercial en el Centro de Derecho de la Salud Pública de la Facultad de Derecho Mitchell Hamline de Minnesota. El centro de derecho estaba al frente de un grupo de 19 organizaciones de salud pública para presentar la petición de 2013.

Prohibir los cigarros aromatizados no requiere la aprobación del Congreso, pero la FDA está obligada a publicar primero una propuesta de normativa y tener en cuenta los comentarios del público. Por otra parte, lo más probable es que la prohibición sea rápidamente impugnada en los tribunales por la industria.

La FDA dijo que trabajará para crear nuevas normas para los productos durante el próximo año. La normativa sólo se aplicaría a los fabricantes, distribuidores, minoristas, mayoristas e importadores, de modo que el producto nunca llegaría al mercado. La agencia no puede tomar medidas contra los individuos que posean o utilicen productos de tabaco mentolado.

Grupos de salud e investigadores afroamericanos afirman que los negros se han visto perjudicados de forma desproporcionada por estos cigarrillos, más adictivos que los no mentolados. En la década de 1950, sólo un 10% de los fumadores negros consumían cigarrillos mentolados. En la actualidad, esa proporción es de más del 85%, tres veces más que la de los fumadores blancos, según la FDA. Según los estudios, los afroamericanos mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco, como el cáncer y las enfermedades cardíacas, en mayor proporción que otros grupos.

Jóvenes fumadores

La prohibición no se aplica a los cigarrillos electrónicos, pero la mayoría de las marcas de cigarrillos electrónicos, incluido Juul, están siendo sometidas a una revisión por parte de la FDA que determinará si son lo suficientemente beneficiosas para la salud pública como para permitir su permanencia en el mercado.

Delmonte Jefferson, director ejecutivo del Center for Black Health and Equity (Centro para la Salud y la Equidad de los Negros), una de las organizaciones que respaldan la petición, calificó la decisión de victoria para los afroamericanos y toda la gente de color.



"Esto ha tardado mucho en llegar", dijo Jefferson- "Llevamos librando esta lucha desde los años ochenta. Entonces dijimos a la industria que no queríamos esos cigarrillos en nuestras comunidades", señaló en declaraciones al The New York Times.