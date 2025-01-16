Cómo son las bolsitas de nicotina Zyn que la FDA autorizó para combatir la adicción al cigarrillo

Autoridades sanitarias federales dieron su aval este jueves a los beneficios para la salud pública de las bolsas de nicotina, autorizando a la marca Zyn de Philip Morris International para comercializarlas con el fin de combatir la adicción a los cigarrillos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) autorizó 10 sabores de Zyn, incluyendo café, menta y mentol.

Es la primera vez que los reguladores autorizan las ventas de bolsas de nicotina, que son el segmento de más rápido crecimiento del mercado de tabaco de los Estados Unidos.

Las bolsas han estado disponibles durante más de una década, ya que la FDA revisó los datos de la compañía destinados a mostrar que los productos pueden servir como una alternativa a los cigarrillos y otros productos tradicionales de tabaco.

La decisión no significa que Zyn sea seguro, solo menos dañino que las alternativas más antiguas.

Para permanecer en el mercado, las empresas generalmente deben demostrar que sus productos reducirán las enfermedades entre los consumidores de tabaco adultos sin atraer a adolescentes y adolescentes.

Las bolsitas Zyn contienen menos ingredientes dañinos que otras opciones, dice la FDA

Los funcionarios de la FDA dijeron el jueves que Zyn contiene menos ingredientes dañinos que los cigarrillos y varios tipos de tabaco de mascar, incluido el tabaco, que está relacionado con el cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales.

Los datos de la compañía también mostraron que "una parte sustancial de los adultos" que fumaban anteriormente cambiaron completamente a Zyn, dijeron los reguladores. Las bolsas se venden en dos concentraciones diferentes.

"Los datos muestran que estos productos de bolsas de nicotina alcanzan ese listón al beneficiar a los adultos que usan cigarrillos o productos de tabaco sin humo", dijo Matthew Farrelly del Centro de Productos de Tabaco de la FDA.

La FDA ha otorgado previamente una autorización similar a varias marcas de cigarrillos electrónicos, un dispositivo de calentamiento de tabaco y snus, un tipo de tabaco pasteurizado que es popular en los condados escandinavos.

A diferencia de snus, Zyn y otras bolsas de nicotina no contienen tabaco, solo nicotina y saborizantes.

Durante décadas, las compañías tabacaleras han tratado de desarrollar productos alternativos para reemplazar la disminución de las ventas de cigarrillos, a medida que los niveles de fumar en Estados Unidos y en todo el mundo continúan disminuyendo.

Los cigarrillos electrónicos se hicieron populares hace más de una década, pero se enfrentaron a una reacción violenta después de que desencadenaran un aumento de varios años en el vapeo por menores de edad.

Las críticas de grupos antitabaco contra las bolsitas de Zyn

En los últimos meses, los grupos antitabaco han advertido que las bolsas de nicotina podrían seguir un camino similar, señalando videos de jóvenes haciendo estallar Zyn y otras bolsas que han acumulado millones de visitas en las plataformas de redes sociales.

Pero la FDA señaló que los datos de la encuesta gubernamental muestran que menos del 2 por ciento de los estudiantes estadounidenses de secundaria y secundaria usaron bolsas de nicotina el año pasado.

Los partidarios de las bolsas han señalado que Zyn funciona de la misma manera que el chicle de nicotina, las pastillas y otros productos más antiguos para dejar de fumar: liberando bajos niveles de nicotina que se absorben en las encías, reduciendo los antojos.

El debate en torno a Zyn se extendió a la política el año pasado, enfrentando a demócratas y republicanos en otra escaramuza en la guerra cultural de la nación.

A finales de enero, el senador demócrata Charles Schumer, de Nueva York, pidió a los reguladores que investigaran a Zyn, citando su atractivo para los adolescentes.

Varios republicanos de la Cámara de Representantes criticaron las acciones contra Zyn al sostener que los demócratas tenían la intención de "prohibir la nicotina". Tucker Carlson y otros comentaristas conservadores se encuentran entre las figuras públicas que han abrazado a Zyn.

Philip Morris ha declarado que no emplea influencers en línea o avales para promocionar Zyn, que se comercializa en Estados Unidos por su unidad Swedish Match. Compite con productos similares de otros competidores de tabaco, incluidas las bolsas On de Altria.

