Proyecto de ley en California propone prohibir la venta de productos de tabaco con sabor

La prohibición de California se aplicaría a muchos más productos de tabaco que la prohibición parcial anunciada recientemente por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) de los cigarrillos electrónicos con sabor. La prohibición de la FDA se aplica solo a los cigarrillos electrónicos y, dentro de esa categoría, exime a algunos tipos de cigarrillos electrónicos con sabor. No se aplica a los cigarrillos mentolados.

Las tiendas que violen esta propuesta de prohibición de California tendrían que pagar $250 por violación, aunque no está claro si eso significaría una multa de $250 por producto vendido o por transacción. La prohibición no se aplicaría a las ventas en línea de productos de tabaco que, si el vendedor no tiene su sede en California, se consideran comercio interestatal y son más difíciles de regular a nivel estatal.