Cómo el tabaco, el alcohol y otras drogas generan cambios en nuestro ADN

Se observó que la expresión de este gen estaba disminuida sólo en las víctimas de abusos en la infancia. Y el mecanismo implicado no era genético como tal, con, por ejemplo, la mutación de un gen, sino epigenético. Es decir, una o varias letras de la palabra que constituye el gen no se cambiaban, sino que se alteraban (como una e transformada en una é), en este caso por metilación. Los niños no podían hacer frente a las situaciones de estrés debido al fallo de este eje cerebral.