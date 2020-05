Emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron el 4% en EEUU a causa del covid-19

Menos combustible, grandes ahorros y menos emisiones de contaminantes

“Aunque existen nuevos inconvenientes económicos, como todos los científicos me siento optimista de que podremos cambiar las cosas en un futuro cercano, manejar menos, consumir menos y construir menos edificios”, dijo Shilling a Univision Noticias. “El reporte puede ayudarnos a tener un cambio de conducta en los hábitos de la sociedad y a reducir el daño que hacemos al medio ambiente”.

Los beneficios al medio ambiente, no obstante, podrían desaparecer después de que se haya encontrado un tratamiento efectivo o una vacuna contra el covid-19, y que la gente vuelva a sus hábitos normales de utilizar el automóvil para ir a cualquier lugar.

“Ahora, lo único que faltaría son regulaciones más estrictas para seguridad de peatones y ciclistas en las calles del país”, dijo Carrell. “Los beneficios de dejar el automóvil son para todo el mundo, y tenemos que hacer algo para que la gente no vuelva a los viejos hábitos y congestione las autopistas ”.

Adrián Martínez, abogado de la campaña Earthjustice Right to Zero, una organización nacional de derecho ambiental sin fines de lucro dijo a Univision Noticias que la mejor lección que ha dejado el covid-19 es “que la crisis de contaminación requiere mucho trabajo para limpiar el aire y proteger el planeta, y que se tiene que reducir la dependencia del automóvil para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero”.