El coronavirus presenta otra amenaza: trombos que pueden causar embolias, infartos y obstrucciones arteriales

“Debo ser humilde y decir que no sé qué está sucediendo ahí, pero vaya que necesitamos averiguarlo porque, a menos que sepas cuál es el mecanismo patogénico (causante de la enfermedad), va a ser difícil intervenir”, declaró el doctor Anthony Fauci, el principal experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, durante una entrevista el abril con una publicación médica.

Se desconoce la prevalencia en pacientes con síntomas moderados, y la agencia señala que no hay evidencia suficiente para recomendar análisis rutinario de trombos a todos los enfermos de covid-19 que no presenten síntomas de trombosis , como inflamación, dolor y decoloración rojiza en un brazo o una pierna.

Fuster participó en una investigación preliminar con casi 2,800 enfermos de COVID-19 en cinco hospitales del sistema de Monte Sinaí. Un vistazo a los resultados indica probabilidades de supervivencia ligeramente mayores en los pacientes intubados que recibieron anticoagulantes en comparación con los que no.

Aunque los resultados no son concluyentes, todos los pacientes con covid-19 en Monte Sinaí reciben anticoagulantes a menos que estén en peligro de sufrir una hemorragia , un posible efecto colateral, declaró Fuster.

Además, Northwell participa en un estudio multicentros que probará el uso de anticoagulantes en enfermos de COVID-19 que no están suficientemente graves para requerir hospitalización.

El distanciamiento social podría aumentar el sedentarismo de las personas y su vulnerabilidad a trombos, en particular en los adultos mayores , así que los médicos deben alentar la actividad o los ejercicios realizables en casa como medida preventiva , según la declaración.

Warnell Vega recibió esa recomendación después de perder el conocimiento en su casa el 19 de abril debido a un trombo grande que le obstruyó una arteria pulmonar. Los médicos de Monte Sinaí Morningside creen que el problema estuvo relacionado con el coronavirus. Vega, de 33 años, que prepara almuerzos para niños escolares de la ciudad de Nueva York, estuvo una semana en terapia intensiva con oxígeno y anticoagulantes, los cuales debe continuar tomando durante tres meses por recomendación médica.“Debo estar muy alerta de que no me venga ninguna hemorragia y tener cuidado de no cortarme”, afirmó Vega.