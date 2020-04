Doctores alertan sobre nuevo peligro del coronavirus para la salud

El coronavirus podría estar causando repentinos accidentes cerebrovasculares en jóvenes adultos (entre 30 y 40 años) que no presentan otras complicaciones, según médicos de Nueva York.

Al parecer, el virus está causando un aumento de la coagulación de la sangre en las grandes arterias, lo que puede terminar en un accidente cerebrovascular . Ahora estos coágulos de sangre en pacientes relativamente jóvenes, en los que no es usual este tipo de incidentes, están siendo estudiados por los doctores.

"Nuestro informe muestra un aumento de siete veces en la incidencia de accidentes cerebrovasculares repentinos en pacientes jóvenes durante las últimas dos semanas. La mayoría de estos pacientes no tienen antecedentes médicos y estaban en casa con síntomas leves (o en dos casos, sin síntomas) de covid", dijo a CNN el doctor Thomas Oxley , neurocirujano del Sistema de Salud del Monte Sinai en Nueva York.

Una carta de los doctores, que se publicará en el New England Journal of Medicine, indica que en ese hospital el promedio de personas menores de 50 años que se atienden con derrames en los grandes vasos, es menos de dos pacientes al mes.

Por otra parte, el temor de muchos de presentarse a una sala de emergencia debido a la crisis de covid-19, podría estar aumentando las posibilidades de que el paciente muera. Por lo que los doctores alertan a la población de que no duden en llamar a una ambulancia si presentan síntomas de accidentes cerebrovasculares . Estos son:

Información de utilidad sobre el coronavirus:

▪ Si perteneces a un grupo vulnerable de salud, por favor quédate en casa. ▪ Si has viajado fuera del país, por favor llama al 3-1-1 para encontrar información sobre la necesidad de una cuarentena voluntaria. ▪ Llama al 3-1-1 si tienes síntomas del covid-19, tales como: fiebre, tos, dificultad para respirar y otros problemas relacionados con la respiración. ▪ Miembros de la comunidad con necesidades urgentes o síntomas del covid-19 en Nueva York, pueden llamar al 1-888-364-3065 para encontrar información y guía telefónica. ▪ Si eres una persona de más de 65 años y necesitas asistencia sobre preguntas y recursos especiales contacta por favor al 1-888-364-3065. ▪ Más información sobre las pruebas aquí. ▪ Más información publicada por Univision sobre el covid-19 está disponible aquí.

