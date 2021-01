Paciente con fuertes reacciones a la vacuna de Pfizer sufría de alergias y no lo informó

"Tenía alergias y no lo informó"

" Cuando se van a vacunar en el primer módulo se les pregunta todo eso, y esta doctora no lo manifestó, no lo dijo, ella debió haber dicho yo soy alérgica a muchas cosas, entonces no la hubiéramos metido y si la metemos, la metemos con otras precauciones, entonces no se debió haber vacunado ella, esa es la conclusión”, dijo el secretario de Salud, indicando además que las alergias graves pueden ocasionar cuadros de salud muy complicados, incluso la muerte, por lo que se debió informar para tomar las precauciones correspondientes.