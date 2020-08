Alarma por nuevas etiquetas nutricionales que disparan las alergias en medio de la pandemia

"¿Cómo podemos confiar en que algo va a ser seguro en este momento?", se preguntó Sapp. "Aunque no tengas una alergia, la gente quiere saber qué hay en su comida".

Debido a que las directrices se emitieron como una medida de emergencia, no hubo un período de comentarios públicos que las precediera. La FDA acepta ahora comentarios sobre las nuevas directrices, que permanecerán en vigor hasta el final de la declaración de emergencia de salud pública, explicó Cassell. En ese momento, la FDA decidirá si debe continuar la política, basándose en los comentarios del público y las necesidades de la industria.

La medida de emergencia no permite a los fabricantes sustituir ingredientes que puedan tener un "efecto adverso para la salud, incluidos alérgenos alimentarios, gluten, sulfitos u otros ingredientes que pueden causar reacciones".

Los ocho principales alérgenos alimentarios reconocidos en los Estados Unidos — leche, huevos, pescado, mariscos, cacahuetes, frutos secos, trigo y soja —, así como otros alérgenos primarios, como el sésamo, el apio, el altramuz (una legumbre), el trigo sarraceno, los moluscos y la mostaza, no pueden sustituirse según las nuevas directrices. La FDA sigue exigiendo que figuren en las etiquetas de los envases.

Ingredientes menores

Por ejemplo, si una empresa encuentra un obstáculo en la cadena de suministro del grano de pimienta que ha estado utilizando, puede sustituirlo por otro. Algunos granos de pimienta están relacionados con los anacardos o marañones ( cashews ) y pueden desencadenar la anafilaxis en personas alérgicas a los anacardos y otros frutos secos. Otra cuestión es que, aunque la FDA considera que los aceites altamente refinados son seguros para las personas con alergias alimentarias, muchos consumidores no están de acuerdo. Las nuevas directrices permiten a los fabricantes sustituir el aceite de girasol por el de colza, por ejemplo, porque comparten perfiles similares de ácidos grasos.

Las directrices de la FDA no exigen que se etiqueten los nuevos ingredientes, pero recomiendan a las empresas poner una etiqueta adicional en los productos con ingredientes sustituidos o que publiquen esa información en sus sitios web. Estas directrices temporales entraron en vigor el 22 de mayo.

Mary Vargas, abogada en Washington, DC, dijo que cree que parte del lenguaje de las directrices temporales no deja claro lo estricta que será la FDA en la supervisión del etiquetado y las sustituciones, así como el tiempo que las directrices podrían estar en vigor.

"Todo esto resulta muy confuso", señaló Vargas. "No aclara las cosas".

El hijo de 8 años de Molly Rittberg es alérgico a los cacahuetes, a los frutos secos, al girasol y al sésamo. Las semillas o el aceite de girasol a menudo se incluyen en la categoría de "especias" o "sabores naturales", lo que obligaba a Rittberg a hacer llamadas telefónicas e investigaciones adicionales antes de las nuevas directrices. Pero ahora Rittberg, que vive en Milwaukee, dice que ya no puede asumir que los fabricantes, que hasta ahora había considerado seguros en cuanto a ingredientes o contacto cruzado, seguirán siendo fiables ante las nuevas reglas de etiquetado.

Lectores de etiquetas

"Somos lectores de etiquetas", explicó Rittberg. "Incluso cuando llamamos y verificamos un producto, cada vez que compro una nueva bolsa o una caja de algo, siempre reviso la etiqueta para asegurarme de que la receta no ha cambiado. Con este cambio temporal de etiqueta, va a ser aún más difícil para nosotros porque ya no sabemos qué hay en los alimentos que consumimos. Si las cosas se pueden cambiar o sustituir sin notificación, es como si volviéramos a empezar".

"Sólo tienes acceso a marcas específicas con cantidades específicas. Por lo tanto, si las marcas cambian su fórmula y no está claro, entonces realmente los más vulnerables no tendrán acceso a lo que necesitan", expresó Brown, cuyas hijas padecen alergias alimentarias.

Sharon Wong se hizo eco de las preocupaciones de Brown. Wong es una activista en temas de alergias alimentarias y bloguera de recetas en California, cuyos dos hijos tienen, entre los dos, 30 alergias alimentarias. Wong dijo que si bien muchos estadounidenses, como ella, pueden cocinar sus propias comidas, no ocurre lo mismo con todos, y ponerse en contacto con los fabricantes requiere recursos y tiempo.

"Si no está en la etiqueta, es un asunto de equidad", añadió. "No todo el mundo tiene acceso a Internet. No todo el mundo puede llamar en horas de trabajo. Algunas personas tienen problemas de idioma".