El doctor Juan se vacuna e insiste en que es la manera más eficaz de controlar la pandemia

" Han pasado ya tres días desde que me puse la primera dosis y cada vez me siento mejor ", dijo Rivera, señalando que durante las primeras horas tuvo efectos secundarios leves como escalofríos y cansancio muscular.

¿Cómo fue el proceso de su vacuna?

¿Cuánta inmunidad genera la primera dosis?

" Eso quiere decir que la persona no se enfermerá, pero todavía puede ser un portador asintomático del virus, así que aún con la vacuna y con el desarrollo de anticuerpos, se puede contagiar a otros. La data que tenemos hasta ahora no nos ha indicado que el vacunado no puede contagiar a alguien que no se haya puesto la vacuna", argumentó el galeno.