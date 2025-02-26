Primera víctima del brote de sarampión en Texas es un niño que no fue vacunado

Un niño que no había sido vacunado murió de sarampión en el oeste de Texas, la primera muerte en un brote que comenzó a fines del mes pasado y la primera por sarampión en EEUU desde 2015.

La víctima fue " un niño en edad escolar que no estaba vacunado" y había sido hospitalizado la semana pasada, dijo el miércoles el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas en un comunicado. Los funcionarios de salud de Lubbock también confirmaron la muerte, pero ninguna agencia proporcionó más detalles.

El fuerte brote de sarampión en el oeste de Texas

El Hospital Infantil Covenant en Lubbock no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El brote de sarampión en el oeste rural de Texas, que ha crecido a 124 casos en nueve condados es, según los funcionarios de salud estatales es el más grande de Texas en casi 30 años. También se reportaron nueve casos en el este de Nuevo México.

"La pérdida de un niño es una tragedia" y el gobernador Greg Abbott y su esposa están rezando por "la familia, los seres queridos y toda la comunidad de Lubbock", dijo el portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris. Agregó que la oficina del gobernador está en "comunicación regular" con el departamento de salud del estado, que los epidemiólogos y los equipos de vacunación están en el "área afectada" y que hay "actualizaciones diarias de la situación y llamadas de coordinación" con los funcionarios de salud locales.

"El estado desplegará todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad y la salud de los tejanos", dijo Mahaleris.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron que esta es la primera muerte por sarampión en el país desde 2015. Los casos de sarampión fueron los peores en casi tres décadas en 2019, y hubo un aumento de casos en 2024, incluido un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas.

El brote se está extendiendo en gran medida entr la comunidad menonita en el oeste de Texas, donde pequeñas ciudades están separadas por vastas extensiones de tierra abierta salpicada de plataformas petroleras, pero conectadas debido a que las personas viajan entre las ciudades para trabajar, ir a la iglesia, hacer compras y otros quehaceres.

Existe una vacuna segura y eficaz contra el

sarampión

Los datos del Departamento de Salud de Texas muestran que la gran mayoría de los casos en el área se encuentran entre personas menores de 18 años. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, que es segura y muy eficaz para prevenir la infección y los casos graves, se recomienda para los niños de entre 12 y 15 meses de edad para la primera dosis, y la segunda entre los 4 y 6 años.

La serie de vacunas es obligatoria para los niños antes de entrar al jardín de infancia en las escuelas públicas de todo el país. Pero los casos de sarampión en el oeste de Texas se han concentrado en una comunidad menonita "muy unida y poco vacunada", dijo la portavoz del departamento de salud estatal, Lara Anton, especialmente entre las familias que asisten a pequeñas escuelas religiosas privadas o reciben educación en el hogar.

El condado de Gaines, que tiene 80 casos, tiene una de las tasas más altas de Texas de niños en edad escolar que optan por no recibir al menos una vacuna obligatoria, con casi el 14% de los niños de K-12 en el año escolar 2023-24.

A principios de este mes, el nuevo secretario de salud federal, Robert F. Kennedy Jr., dijo que un panel investigaría el programa de vacunación infantil que previene el sarampión y otras enfermedades peligrosas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El sarampión es un virus respiratorio que puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Hasta 9 de cada 10 personas susceptibles contraerán el virus si se exponen, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La mayoría de los niños se recuperarán del sarampión si lo contraen, pero la infección puede provocar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos están brindando "asistencia técnica, apoyo de laboratorio y vacunas según sea necesario" al oeste de Texas, dijo la agencia a la AP, pero el departamento de salud estatal está tomando la iniciativa en la investigación del brote.

Se programó una conferencia de prensa en Lubbock el miércoles por la tarde.

