Qué se sabe del brote de sarampión en Texas y Nuevo México

El brote de sarampión reportado en el oeste de Texas ha crecido a 90 casos en siete condados, publicó en internet el viernes el Departamento de Salud del estado, y añadió que 16 personas se encuentran hospitalizadas.

En el estado vecino de Nuevo México, los casos de sarampión aumentaron a nueve, aunque los funcionarios de salud pública de la entidad dijeron el jueves que siguen sin tener pruebas de que este brote esté vinculado con el de Texas.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Esto es lo que debe saber sobre cómo protegerse, así como lo que está sucediendo en Texas y Nuevo México:

¿Dónde se está propagando actualmente el sarampión?

Los casos en el oeste de Texas están concentrados en el condado Gaines, que tiene 57 infecciones, y en el condado de Terry, al norte de Gaines, donde se han confirmado 20 casos.

El condado de Dawson, al este de Gaines, se unió a la lista de entidades con casos de sarampión luego de registrar seis infecciones. El condado de Yoakum tiene cuatro casos y los condados de Lubbock, Lynn y Ector tienen un caso respectivamente.

Los datos del Departamento de Salud del estado de Texas muestran que la mayoría de los casos se dan en menores de 18 años: Hay 26 casos reportados en niños menores de 4 años y 51 en niños de 5 a 17 años. Diez adultos tienen sarampión y tres casos están “pendientes” de que se determine su edad. El Departamento de Salud del condado de Ector comunicó al periódico Odessa American que su caso correspondía a un niño demasiado pequeño para ser vacunado.

Funcionarios de salud del estado han dicho que este brote es el más grande de Texas en casi 30 años. La portavoz del Departamento de Salud, Lara Anton, dijo la semana pasada que los casos se han concentrado en una comunidad menonita “muy unida y poco vacunada”, especialmente entre las familias que asisten a pequeñas escuelas religiosas privadas o que se educan en casa.

En Nuevo México, todos los casos se han registrado en el condado de Lea, que es limítrofe con el de Gaines, en Texas. El Departamento de Salud del estado ha dicho que las personas pueden haber estado expuestas en una tienda de comestibles, una escuela primaria, una iglesia, el Hospital Nor-Lea y una tienda Walgreens en Hobbs, Nuevo México.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es un virus respiratorio que puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Hasta nueve de cada diez personas que son susceptibles contraerán el virus si están expuestas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La mayoría de los niños se recuperan del sarampión, pero la infección puede causar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

¿Es segura la vacuna contra el sarampión?

Sí, la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola (MMR) es segura y altamente efectiva para prevenir la infección por sarampión y los casos graves de la enfermedad.

Se recomienda que la primera dosis de la vacuna se administre a niños entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años. El esquema de vacunas es obligatorio para los niños antes de ingresar al kínder en las escuelas públicas de todo el país.

Antes de que se introdujera la vacuna en 1963, Estados Unidos registraba entre 3 y 4 millones de casos cada año. Ahora, generalmente son menos de 200 en un año normal.

No hay vínculo entre la vacuna y el autismo, a pesar de un estudio ahora desacreditado y la desinformación que ha circulado sobre el tema.

¿Por qué importan las tasas de vacunación?

En las comunidades con tasas de vacunación elevadas —por encima del 95%— es más difícil que enfermedades como el sarampión se propaguen. Esto se llama “inmunidad de rebaño”.

Sin embargo, las tasas de vacunación infantil han disminuido en todo Estados Unidos desde la pandemia de coronavirus y más padres de familia están reclamando exenciones por motivos religiosos o de conciencia personal para eximir a sus hijos de las vacunas obligatorias.

Estados Unidos vio un aumento en los casos de sarampión en 2024, incluido un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas. Cinco años antes, los casos fueron los peores en casi tres décadas en 2019.

El condado Gaines tiene una de las tasas más altas en Texas de niños en edad escolar que optan por no recibir al menos una vacuna obligatoria, y en el ciclo escolar de 2023-24 cerca del 14% de los niños de las escuelas primarias del estado no estaban vacunados. Los funcionarios de salud dicen que ese número probablemente sea mayor porque no incluye a muchos niños que son educados en casa y cuyos datos no se reportan.

¿Qué están haciendo los funcionarios de salud pública para detener la propagación?

Los funcionarios de salud están organizando clínicas de vacunación y esfuerzos de detección de manera regular en Texas. También están trabajando con las escuelas para educar a las personas sobre la importancia de la vacunación y ofreciendo vacunas.

Por su parte, los funcionarios de salud de Nuevo México llevarán a cabo varias campañas de vacunación en las clínicas de la ciudad de Hobbs la próxima semana.

