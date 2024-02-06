Muere Toby Keith a los 62 años: revelan causa de fallecimiento del famoso cantante de country

Video Estas famosas lucharon como guerreras contra el cáncer: no lo vencieron, pero dejaron un legado

Toby Keith, uno de los cantantes más populares de la música country de los últimos años, murió este lunes 5 de febrero a los 62 años.

El artista fue autor de varios álbumes que alcanzaron la marca de 40 millones de discos vendidos y era muy popular entre los fans de este género musical.

¿De qué murió Toby Keith?

El cantante falleció a causa de un cáncer de estómago, según se confirmó desde su página web oficial.

"Toby Keith falleció la pasada noche en paz y rodeado por su familia", señaló el comunicado publicado.

"Libró su batalla con gracia y valor", se indicó. La enfermedad se le había diagnosticado en 2022.

Su partida de este mundo se suscitó luego de que en 2021 fue condecorado con la Medalla Nacional de las Artes de EEUU.

Además, en noviembre de 2022 fue homenajeado por la organización de derechos de espectáculo BMI y recibió el premio BMI Icon, unos pocos meses después de recibir su diagnóstico de cáncer de estómago.

"Siempre creí que la composición era la parte más importante de toda esta industria", dijo en aquella ocasión al público.

El último disco del cantante fue 'Drinks After Work' de 2013. Cinco de sus álbumes alcanzaron en EEUU el número 1 en las listas de country.

Keith conoció el éxito en 1993 a partir del lanzamiento de su primer sencillo 'Should've Been a Cowboy', considerada la canción country más sonada en la radio de esa década.

Era conocido por su patriotismo explícito en canciones posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

En un principio dijo ser un demócrata conservador, aunque más tarde se describió como independiente.

Tocó en actos de los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Sus canciones y opiniones directas le causaron controversias en ocasiones, algo que parecía disfrutar.