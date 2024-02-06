Muertes de famosos

Muere Toby Keith a los 62 años: revelan causa de fallecimiento del famoso cantante de country

El mundo del country en EEUU está de luto tras darse a conocer la muerte del popular cantautor Toby Keith, quien partió de este mundo "rodeado por su familia".

Por:
EFE y AP.
Video Estas famosas lucharon como guerreras contra el cáncer: no lo vencieron, pero dejaron un legado

Toby Keith, uno de los cantantes más populares de la música country de los últimos años, murió este lunes 5 de febrero a los 62 años.

El artista fue autor de varios álbumes que alcanzaron la marca de 40 millones de discos vendidos y era muy popular entre los fans de este género musical.

PUBLICIDAD

¿De qué murió Toby Keith?

El cantante falleció a causa de un cáncer de estómago, según se confirmó desde su página web oficial.

Más sobre Muertes de famosos

Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias
0:56

Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia
1:00

#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia

Univision Famosos
Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"
3 mins

Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"

Univision Famosos
Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda
1:00

Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda

Univision Famosos
Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”
2 mins

Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”

Univision Famosos
Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda
2 mins

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

Univision Famosos
Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos

"Toby Keith falleció la pasada noche en paz y rodeado por su familia", señaló el comunicado publicado.

"Libró su batalla con gracia y valor", se indicó. La enfermedad se le había diagnosticado en 2022.

Su partida de este mundo se suscitó luego de que en 2021 fue condecorado con la Medalla Nacional de las Artes de EEUU.

Además, en noviembre de 2022 fue homenajeado por la organización de derechos de espectáculo BMI y recibió el premio BMI Icon, unos pocos meses después de recibir su diagnóstico de cáncer de estómago.

Toby Keith fue diagnosticado con cáncer de estómago en 2022.
Toby Keith fue diagnosticado con cáncer de estómago en 2022.
Imagen Getty Images


"Siempre creí que la composición era la parte más importante de toda esta industria", dijo en aquella ocasión al público.

El último disco del cantante fue 'Drinks After Work' de 2013. Cinco de sus álbumes alcanzaron en EEUU el número 1 en las listas de country.

Keith conoció el éxito en 1993 a partir del lanzamiento de su primer sencillo 'Should've Been a Cowboy', considerada la canción country más sonada en la radio de esa década.

Era conocido por su patriotismo explícito en canciones posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

En un principio dijo ser un demócrata conservador, aunque más tarde se describió como independiente.

Tocó en actos de los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Sus canciones y opiniones directas le causaron controversias en ocasiones, algo que parecía disfrutar.

Video Famosas que sobrevivieron al cáncer y salvan vidas con sus historias: "si yo hubiera esperado, no estaría aquí"
Relacionados:
Muertes de famososEnfermedad del cáncer MúsicaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD