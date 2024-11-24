Cómo el nuevo gobierno de Trump cambiaría las agencias de salud de EEUU

El equipo que el presidente electo Donald Trump ha seleccionado para liderar las agencias federales de salud en su segundo mandato incluye a un congresista retirado, un cirujano y un antiguo presentador de programas de entrevistas.

Todos podrían desempeñar roles fundamentales en una agenda política que podría cambiar la forma en que el gobierno protege la salud de las personas, desde la atención médica y los medicamentos hasta la seguridad alimentaria y la investigación científica. A la cabeza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), como secretario, estaría el abogado con nula experiencia en salud pública y conocido por abrazar teorías conspirativas sobre las vacunas Robert F. Kennedy Jr.

Los seleccionados por Trump no tienen experiencia en dirigir agencias burocráticas grandes, pero saben cómo hablar de salud en televisión. El elegido para los Centros de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, fue anfitrión de un programa de entrevistas durante 13 años y es un influencer en bienestar y estilo de vida. El elegido para la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés), Marty Makary, y para la dirección nacional de salud, Janette Nesheiwat, son colaboradores frecuentes de Fox News.

Muchos en la lista fueron críticos con medidas que se adoptaron durante la pandemia del covid-19, como el uso de mascarillas y las vacunas de refuerzo para jóvenes. Algunos de ellos tienen vínculos con Florida, al igual que muchos otros nominados al gabinete de Trump: Dave Weldon, la elección para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), representó al estado en el Congreso durante 14 años y está afiliado a un grupo médico en la costa atlántica del estado. El cuñado de Nesheiwat es el representante Mike Waltz, elegido por Trump como asesor de seguridad nacional.

Aquí un vistazo al papel potencial de los nominados en la potencial puesta en marcha de lo que Kennedy dice es la tarea de “reorganizar” agencias que tienen un presupuesto total de 1,700 millones de dólares, emplean a 80,000 científicos, investigadores, médicos y otros funcionarios, y afectan la vida diaria de quienes viven en Estados Unidos:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Los CDC, con sede en Atlanta y un presupuesto base de 9,200 millones de dólares, tienen la responsabilidad de proteger a las personas de brotes de enfermedades y otras amenazas para la salud pública.

Kennedy ha atacado durante mucho tiempo las vacunas y criticado a los CDC, alegando repetidamente supuesta corrupción en la agencia. No ha brindado evidencia sobre ello. Dijo en un podcast de 2023 que “no hay vacuna que sea segura y efectiva” y alentó a las personas a resistirse a las pautas de los CDC sobre si y cuándo los niños deberían vacunarse.

Hace décadas, Kennedy encontró puntos en común con Weldon, de 71 años, quien sirvió en el Ejército y trabajó como médico de medicina interna antes de representar a un distrito congresional de Florida central desde 1995 hasta 2009.

A principios de los 2000, Weldon tuvo un papel prominente en un debate sobre si había una relación entre un conservante de vacunas llamado timerosal y el autismo. Fue miembro fundador del Caucus del Autismo del Congreso e intentó prohibir el timerosal en todas las vacunas. Kennedy, entonces abogado del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, creía que había un vínculo entre el timerosal y el autismo y también acusó al gobierno de supuestamente ocultar documentos que mostraban el peligro.

Desde 2001, todas las vacunas fabricadas para el mercado estadounidense y recomendadas rutinariamente para niños de 6 años o menos no contienen timerosal o solo cantidades ínfimas, con la excepción de la vacuna contra la influenza inactivada. Mientras tanto, ningún estudio hasta el momento ha encontrado evidencia de que el timerosal cause autismo.

El historial de votación de Weldon en el Congreso sugiere que podría respaldar los esfuerzos republicanos para reducir el tamaño de los CDC, incluyendo eliminar el Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones, que trabaja en temas como ahogamientos, sobredosis de drogas y muertes por disparos. Weldon también votó para prohibir la financiación federal para programas de intercambio de jeringas como un enfoque para reducir las sobredosis y la Asociación Nacional del Rifle le dio una calificación de “A” por su historial de votación a favor de los derechos de las armas.

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

Kennedy es extremadamente crítico con la FDA, que tiene 18,000 empleados y es responsable de la seguridad y eficacia de los medicamentos recetados, vacunas y otros productos médicos, así como de supervisar cosméticos, cigarrillos electrónicos y la mayoría de los alimentos.

Makary, el elegido por Trump para dirigir la FDA, está estrechamente alineado con Kennedy en varios temas. El profesor de la Universidad Johns Hopkins, que es cirujano capacitado y especialista en cáncer, ha denunciado la prescripción excesiva de medicamentos, el uso de pesticidas en alimentos y la influencia indebida de las compañías farmacéuticas y de seguros sobre médicos y reguladores gubernamentales.

Kennedy ha sugerido que limpiará “departamentos enteros” de la FDA y también amenazó recientemente con despedir a empleados de la FDA por la “supresión agresiva” de una serie de productos y terapias no comprobados, incluidas células madre, leche cruda, psicodélicos y tratamientos desacreditados del covid-19 como la ivermectina y la hidroxicloroquina.

Las opiniones contrarias de Makary durante la pandemia incluyeron cuestionar la necesidad de usar mascarillas y administrar refuerzos de la vacuna a niños pequeños. Pero cualquier cosa que Makary y Kennedy quieran hacer en términos de eliminar las regulaciones de la FDA o revocar las aprobaciones de vacunas y medicamentos de larga duración sería un desafío. La agencia tiene requisitos prolongados para retirar medicamentos del mercado, que se basan en leyes federales aprobadas por el Congreso.

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid

La agencia proporciona cobertura de atención médica a más de 160 millones de personas a través de Medicaid, Medicare y la Ley del Cuidado de Salud Asequible, y también establece las tarifas de pago de Medicare para hospitales, médicos y otros proveedores. Con un presupuesto de 1.1 billón (trillion en inglés) de dólares y más de 6,000 empleados, Oz tendría una agencia inmensa que dirigir si es confirmado. Una agencia de la que Kennedy no ha hablado mucho en cuanto a sus planes.

Mientras Trump intentó eliminar la Ley del Cuidado de Salud Asequible (conocida como 'Obamacare') en su primer mandato, Kennedy todavía no ha apuntado a ella. Pero ha sido crítico con Medicaid y Medicare por cubrir medicamentos costosos para perder peso, aunque no están ampliamente cubiertos por ninguno.

Trump dijo durante su campaña que protegería Medicare, que proporciona seguro para los estadounidenses mayores. Oz ha respaldado la expansión de Medicare Advantage —una versión de Medicare operada de forma privada que es popular pero también una fuente de fraude generalizado— en un cuestionario de AARP durante su fallida candidatura al Senado en 2022 y en un artículo de opinión de Forbes de 2020 con un exdirector de Kaiser Permanente.

Oz también dijo en un artículo de opinión en The Washington Examiner con tres coautores que envejecer de manera más saludable y vivir más tiempo podría ayudar a solucionar el déficit presupuestario porque las personas trabajarían más tiempo y agregarían más al Producto Interno Bruto (PIB).

Ni Trump ni Kennedy han dicho mucho sobre Medicaid, el programa de seguro para estadounidenses de bajos ingresos. La primera administración de Trump remodeló el programa al permitir que los estados introdujeran requisitos de trabajo para los beneficiarios.

Director nacional de salud

Kennedy no ha dicho mucho públicamente sobre lo que le gustaría ver del puesto de director nacional de salud, que es el médico principal de la nación y supervisa a 6,000 miembros del Cuerpo de Servicio de Salud Pública.

El director nacional de salud tiene poco poder administrativo, pero puede ser un portavoz gubernamental influyente sobre lo que cuenta como un peligro para la salud pública y qué hacer al respecto, sugiriendo cosas como etiquetas de advertencia para productos y emitiendo avisos. El director actual, Vivek Murthy, declaró la violencia armada como una crisis de salud pública en junio.

La elegida por Trump, Nesheiwat, trabaja como directora médica en la ciudad de Nueva York con CityMD, un grupo de instalaciones de atención urgente en el área de Nueva York y Nueva Jersey. También ha aparecido en Fox News y otros programas de televisión, es autora de un libro sobre el “poder transformador de la oración” en su carrera médica y respalda una marca de suplementos vitamínicos.

Alabó las vacunas contra el covid-19 durante la pandemia, llamándolas “un regalo de Dios” en un artículo de opinión de Fox News de febrero de 2021, así como a píldoras antivirales como Paxlovid. En una sesión de preguntas y respuestas de 2019 con la Women in Medicine Legacy Foundation, Nesheiwat dijo que es una “firme creyente en la medicina preventiva” y “puede dar una disertación solo sobre el lavado de manos”.

Hasta el sábado, Trump aún no había nombrado a su elegido para liderar los Institutos Nacionales de Salud, que financia la investigación médica a través de subvenciones a investigadores en todo el país y realiza su propia investigación. Tiene un presupuesto de 48,000 millones de dólares.

Kennedy ha dicho que pausaría el desarrollo de medicamentos y la investigación de enfermedades infecciosas para cambiar el enfoque a enfermedades crónicas. Le gustaría mantener la financiación del NIH lejos de investigadores con conflictos de interés y criticó a la agencia en 2017 por presuntamente no estar haciendo suficiente investigación sobre el papel de las vacunas en el autismo, una idea que ha sido desacreditada desde hace mucho tiempo.

