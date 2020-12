Becerra, un candidato para el Departamento de Salud con habilidad política pero sin experiencia en el tema

Xavier Becerra, elegido por el presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), será un secretario de la era pandémica, sin experiencia en salud pública. Si eso importa o no, depende de quién conteste.

“COVID es el mayor problema sobre la mesa, pero no es el único”, dijo el doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. “Si miras su trabajo, no es tu abogado tradicional. Su trabajo en el área de la salud es sustancial. Y creo que eso cuenta".

Como “zar” de covid, la elección de Biden es Jeffrey Zients , un ejecutivo de inversiones y ex funcionario de la administración Obama que dirigirá la respuesta a la pandemia desde la Casa Blanca. El doctor Vivek Murthy es el nominado a cirujano general de los Estados Unidos , cargo que ocupó en los últimos años de Obama.

Biden ha dicho que permitirá que los científicos veteranos del gobierno federal guíen su respuesta a la pandemia, en particular los de los CDC, a los que supervisa el HHS. El presidente Donald Trump marginó a la agencia, dañando su reputación como la institución de salud pública más confiable del mundo .

Enturbiar el juicio científico

Garry South, estratega demócrata con sede en Los Ángeles, calificó el nombramiento de Becerra de "curioso". “Mucha gente está levantando las cejas, incluso aquellos que están complacidos y orgullosos de que Biden eligiera a otro californiano para unirse a su administración”, dijo South. "Si los republicanos buscan apuntar a algunos de los nombrados, para rechazarlos, pueden plantear que no existe un nexo lógico entre un fiscal general estatal y el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos".

Los costos de la atención médica en el norte de California, donde Sutter domina con sus 24 hospitales, son entre un 20% y un 30% más altos que en el sur de California, incluso después de ajustar por el mayor costo de vida del norte del estado, según un estudio de 2018 del Nicholas C. Petris Center de la Universidad de California-Berkeley, que se citó en la demanda.

Melnick ve a Becerra como "un verdadero experto en algunos de los problemas más importantes que enfrenta nuestro sistema de atención médica, no solo en California sino a nivel nacional".

Perspicacia política

Henry Waxman, ex miembro demócrata del Congreso de California, trabajó con casi una docena de secretarios del HHS durante su tiempo en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Dijo que no le preocupa que Becerra no tenga experiencia en el liderazgo de una vasta burocracia sanitaria. Para ser secretario del HHS, " se necesitan habilidades políticas para ver hasta dónde se puede llegar con otras personas en un contexto político". Es por eso que la mayoría de los secretarios del HHS, republicanos y demócratas, han tenido antecedentes políticos.