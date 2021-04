Golpe a la salud y al bolsillo: las comunidades emergentes latinas han sido más afectadas por el covid-19, pero confían en el manejo de Biden: encuesta

Además de entrevistar a 1,400 hispanos a nivel nacional , la firma encuestadora BSP Research consultó a 800 latinos en 300 condados no vistos tradicionalmente como hispanos, pero en los que han tenido el mayor crecimiento porcentual o numérico del país en los últimos 20 años. Su objetivo fue medir, por primera vez, el impacto del covid-19 en esas comunidades emergentes.

No obstante, todavía parece haber trabajo por hacer para convencer a más hispanos para que se sumen al proceso de vacunación: hay aún un 22% de indecisos en la encuesta nacional y un 26% en las comunidades emergentes. Un poco más elevado que el 17% de los que prefieren esperar para ponérsela en la población en general, de acuerdo con la encuesta más reciente de la Kaiser Family Foundation. Sin embargo, solo 13% de los hispanos en general (9% en comunidades emergentes) dice que no se la pondrá, un porcentaje similar o incluso menor al de la población en general consultada en ese sondeo.

Aunque una mayoría dice estar preparada para recibir la vacuna y saber cómo conseguirla , queda todavía un alto porcentaje (28%) que dice no tener idea de cómo apuntarse para recibirla, o que lo han intentado ya sin ningún resultado.

Por otro lado, no son pocos los que han escuchado mensajes falsos en contra de la vacuna (lo que no significa necesariamente que los crean): 43% que puede afectar la fertilidad, 37% que es inmoral; 63% que no es segura porque la hicieron muy rápido, 57% que puede usarse para rastrear a la gente. Estos porcentajes son aún mayores en comunidades emergentes (50%, 45%, 69%, y 59% respectivamente).