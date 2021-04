Bailar es bueno para el cerebro: refuerza la percepción y la memoria espacial

El baile, más que actividad física

¿Por qué es importante? Básicamente porque los beneficios del baile son múltiples y casi inmediatos . Para empezar, nos sentimos bien y orgullosos de nosotros mismos cuando somos capaces de unir dos pasos seguidos sin tropezar. Puede que para nuestro profesor o profesora de baile no sea ninguna proeza, claro, ¡qué fácil resulta cuando se llevan años de práctica! ¿Verdad? Pero a los noveles les requiere mucha atención: hay que coordinar los movimientos, el ritmo, no pisar al compañero o compañera, y, si se puede, acompañarlo de una sonrisa.

Nuestro cerebro cambia bailando

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.