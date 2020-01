¿Cómo frenar a los influencers que promocionan el vapeo en Internet?

Mientras en Washington se esfuerzan por tomar medidas enérgicas contra la naciente industria del vapeo, y particularmente sobre cómo corteja a los usuarios jóvenes, los llamados “influencers”, como Hannah, cuyos personajes en línea existen en una bruma de glamour y celebridad, están exponiendo brechas críticas en la forma en que los funcionarios federales regulan el marketing de los cigarrillos electrónicos. (Hannah no respondió a las solicitudes para una entrevista).

Investigadores del marketing del tabaco y activistas contra el tabaquismo dicen que los reguladores, es decir, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), están mal preparadas, y confían en reglas y estándares que no comprenden el mercadeo moderno.

Evitando las revistas y los anuncios de televisión, marcas como Juul, Logic y Myblu han aprovechado sofisticadas campañas en Internet , confiando en gran medida en Instagram , la plataforma para compartir fotos utilizada por aproximadamente tres cuartos de los adolescentes estadounidenses. Han comercializado desde sus propias cuentas, pero ahora se benefician de la publicidad gratuita provista por los “influencers”: personas aparentemente no vinculadas a estas empresas que promueven el vapeo entre su considerable audiencia en línea.

Su alcance es global, una complicación, ya que las regulaciones estadounidenses no aplican necesariamente en el extranjero.

Liam Gunther de Calgary, Alberta, Canadá, tiene 49,000 seguidores en su cuenta @chufflord. Una publicación de video, con la canción de Etta James "At Last", muestra su ritual matutino. Pasa sus manos por la cabecera de la cama, gira a la derecha y sonríe. En la siguiente toma, los objetos de su afecto están en la mesita de luz: toda su parafernalia para vapear, sus dispositivos y sus liquidos. "CÓMO DESPIERTAN LOS VAPORES", se lee en mayúsculas. "¿TOMAS TU TELÉFONO O VAPEAS PRIMERO?" (Gunther también se negó a proporcionar una entrevista).

Algunos “influencers” usan el hashtag #nominors (no menores), que tiene más de 10,400 posteos y, en teoría, establece un límite. En la práctica, puede generar lo contrario y atraer tráfico de menores.

En teoría, un par de reglas rigen el marketing. Independientemente de la plataforma, los anuncios de cigarillos electronicos no pueden incluir declaraciones demostrablemente falsas, incluidas las afirmaciones no comprobadas de que los dispositivos ayudan a las personas a dejar de fumar, un argumento que usan generalmente los fabricantes y aficionados al vapeo. Y en Internet, cualquier publicación de marketing debe incluir una declaración de advertencia que diga que la nicotina es adictiva.

Ese es un problema. El factor más importante es que las reglas limitadas en torno a las redes sociales no han anticipado cómo funciona, precisamente, un servicio como Instagram.

Las grandes compañías ya no publican mucho: la cuenta de Juul ha estado cerrada durante casi un año y Myblu no ha publicado desde el pasado octubre. No necesitan hacerlo.