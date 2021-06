Adelanta el despertador: acostarse y levantarse temprano puede proteger contra la depresión

Para el estudio, los científicos utilizaron dos bases de datos genéticos de más de 800,000 adultos. Además, contaban con datos sobre diagnósticos de depresión mayor e información sobre cuándo se acostaban y se levantaban las personas, recopilada tanto con autoinformes como con registros del laboratorio del sueño.

Till Roenneberg, experto en cronobiología que no participó en la investigación, dijo que una de las deficiencias del estudio era que los científicos no tenían datos sobre cuándo tenían que levantarse estas personas para ir al trabajo u otras obligaciones. Incluso utilizando ese método de aleatorización, dijo, no pueden dar cuenta del hecho de que las personas con tendencia a acostarse tarde a menudo necesitan ir a trabajar demasiado temprano, lo que en sí mismo puede contribuir a la depresión.