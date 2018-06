La pregunta incómoda que todo padre debe hacer cuando sus hijos visitan amigos: ¿Hay armas de fuego en casa?

Según estadísticas del Centro Brady , 1 de cada 3 hogares con niños en Estados Unidos tienen armas que no están guardadas de forma segura. 80% de las muertes en menores de 15 años por uso no intencional de un arma de fuego ocurren en una casa.

"Hay que liderar con nuestro comportamiento: como padre no ponerte furioso si vas manejando ni recurrir a la violencia como alternativa de solución a los problemas. También no ver películas o contenidos con exceso de sangre o matanzas frente a ellos. La violencia extrema se ha ido normalizando en nuestros ambientes y eso es muy peligroso" , dice Stein.

Un freno al suicidio

"Un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo de suicidio en adolescentes incluso aunque no haya una enfermedad mental de por medio porque los jóvenes tienden a buscar soluciones permanentes a problemas temporales como el que les haya ido mal en un examen, los haya dejado la novia, etc", señala Stein.

“Cayman era un niño muy alegre. No era acosado en la escuela, no tenía problemas con las chicas. Tenía una familia feliz. No hubo ninguna señal de alerta. Recibió un email sobre una tarea escolar y unos treinta minutos después, mi hijo de 13 años se quitó la vida con un arma en la que yo no había pensado durante años”, relata un padre en un testimonio recogido en la página web del Centro Brady.