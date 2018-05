Con estos anuncios, Rusia incitó al odio contra inmigrantes en EEUU

Anuncio 1375. “¡Esta página está dedicada a la protección contra los inmigrantes ilegales! (Marca) Me gusta para unirte!” “Cierren las fronteras antes de que sea tarde”. Costo: 0.08 rublos (0 dólares). Foto: democrats-intelligence.house.gov | Univision

Anuncio 1343 . “Cierren las fronteras antes de que sea tarde”. (Marca) Me gusta para unirte!”. “Una nación sin fronteras no es una nación”. Costo: 1.75 rublos (0.03 dólares). Foto: democrats-intelligence.house.gov | Univision

Anuncio 1341. “¡Si quieres salvar a Estados Unidos, eres parte de nosotros. (Marca) Me gusta para unirte!”. “Una nación sin fronteras no es una nación”. Costo: 167.97 rublos(2.69 dólares). Foto: democrats-intelligence.house.gov | Univision

Anuncio 2656. “La historia habría sido diferente”. “Cómo sería la historia si ellos hubieran regresado”. “DICEN QUE ESTÁN HACIENDO UN MURO PORQUE MUCHOS DE NOSOTROS ENTRAMOS ILEGALMENTE Y NO APRENDEMOS SU IDIOMA O ASIMILAMOS SU CULTURA…” Costo: 300 rublos (4.81 dólares). Foto: democrats-intelligence.house.gov | Univision

Anuncio 1289. “Un parásito es un organismo que vive dentro o sobre otro organismo y se beneficia de los nutrientes del huésped. Cerca de 20 millones de parásitos viven en Estados Unidos ilegalmente. Ellos explotan a los estadounidenses y no dan nada a cambio. ¿No es hora de deshacerse de los parásitos que están destruyendo nuestro país?”. Foto: democrats-intelligence.house.gov | Univision

Anuncio 2716. “Directo”. “No me importa mamá, si deportan a Juan me voy con él”. Costo: 800.00 rublos (12.82 dólares). Foto: democrats-intelligence.house.gov | Univision

Anuncio 1325. “¡Esta página está dedicada a la protección contra inmigrantes ilegales! Dale 'me gusta' para unirte!” “ Decimos no a la inmigración Ilegal”. Costo: 11,601.81 Rublos (185.96 dólares). Foto: democrats-intelligence.house.gov | Univision

Los hispanos también estuvieron en la mira de los rusos. Las campañas publicitarias lanzadas desde Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de 2016 crearon mensajes especialmente destinados a los latinos y, muy en particular, a los mexicoamericanos.

Así lo muestran los anuncios revelados por legisladores demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. En total, más de 3,000 avisos que distribuyeron en Facebook para "crear caos político y herir la democracia estadounidense", según los congresistas.

Los anuncios fueron pagados por la empresa Internet Research Agency, cuya sede está en San Petersburgo, Rusia, durante los años 2015 y 2017. Esta compañía fue señalada precisamente por el fiscal especial Rubert Mueller, que está al frente de la investigación del 'Rusiagate', de organizar una "guerra informativa" en las pasadas elecciones presidenciales.

Contra los "invasores"

La inmigración ilegal fue uno de los temas recurrentes de la campaña de Donald Trump y, precisamente, ese fue uno asuntos más explotados en los anuncios para así generar discordia entre los ciudadanos estadounidenses.

“La invasión ilegal de inmigrantes se convirtió en un problema de proporciones gigantescas", se lee en uno de esos anuncios en los que se afirma que "tenemos que parar esto" en referencia a la llegada de indocumentados.



Los hispanos también estuvieron en la mira de los rusos



En otro se ve a una mujer junto a su hija. "No me importa, mamá, si deportan a Juan yo me voy con él", dice la imagen.

"Tomás Martínez Maldonado violó a una niña de 13 años en un autobús. Ha sido deportado 19 veces", mostraba otra imagen con el rostro de un hombre aparentemente latino. La publicidad llevaba también el eslogan "Stop all invaders (Detengan a todos los invasores, en español)".

"Generar choques"

Otros mensajes tratan de ensalzar la cultura mexicana y sus valores con la intención de enfrentarlos a los estadounidenses. "Mi lugar de nacimiento" se lee sobre una bandera estadounidense, mientras que sobre una mexicana aparece la frase "Mi sangre".

“Esto es precisamente lo que estas organizaciones, y en este caso potencialmente el gobierno ruso, han querido lograr: generar choques entre diferentes grupos étnicos en Estados Unidos”, dijo Juan Carlos Pedreira, experto en redes sociales, a Univision Noticias.



Facebook identificó hasta septiembre 470 cuentas desde las que se difundieron los 3,000 anuncios por un valor aproximado de 100,000 dólares.

"Rusia buscó dividirnos apelando a asuntos de raza, país de origen, religión y afiliación política", dijo el demócrata Adam Schiff, miembro de rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representan. "Esto se logró mediante la participación de comunidades en línea creadas en torno a intereses comunes y que parecían orgánicas y estadounidenses, pero que en realidad eran administradas por una granja de trolls en San Petersburgo, Rusia", añadió.

Schiff defendió la publicación de los anuncios para así conocer los métodos utilizados por los rusos y evitar nuevas intervenciones.

"La única forma en que podemos empezar a vacunarnos contra un ataque futuro es ver de primera mano los tipos de mensajes, temas e imágenes que los rusos utilizaron para dividirnos", subrayó.

"En última instancia, al exponer estos anuncios, esperamos proteger mejor las expresiones y discusiones políticas legítimas y salvaguardar mejor a los estadounidenses de que su ecosistema de información sea contaminado por adversarios extranjeros", indicó.