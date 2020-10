Pareja gay reacciona a comentarios del Papa: "Hemos sido aislados por muchos años solo por nuestra orientación sexual"

Torres: "Lo que siempre hemos esperado es aceptación e inclusión. Dios no discrimina a sus hijos, entonces ¿por qué lo tiene que hacer su iglesia? Yo salí de Chile debido al cúmulo de abusos verbales y de discriminaciones familiares, laborales y sociales de las que fui víctima. Siempre me reconocían como el arquitecto gay, siempre tenían que añadir un adjetivo a mis presentaciones. En Chile el 'bullying' era constante, yo me defendía, pero las palabras duelen más que los golpes, entonces decidí que no soportaría más abusos de nadie. Mi familia es muy creyente, muy católica y las enseñanzas de la iglesia se encargaron de que nunca me aceptaran. Para ellos la homosexualidad es una opción de vida, algo así como que un día te levantes y quieras hacer yoga; jamás entendieron que mis gustos son innatos".

Torres: "Yo tuve el rechazo de mucha gente en mi propia familia, personas a las que amo pero que me hicieron a un lado. Por mucho tiempo yo pensé que algo estaba mal en mí, que no merecía estar aquí, que el ser quien era causaba mucho daño a quienes más quería. Me obligué a salir con mujeres, a llevar la vida que la sociedad en la que crecí consideraba normal, pero nada de eso me hacía feliz. Con el tiempo entendí que debía ser honesto conmigo mismo para hallar la felicidad, pero el proceso no fue para nada fácil. Yo no hago nada malo, soy un hombre de bien, me gusta ayudar a otros. Sí quisiera que mi padre escuchara las palabras del papa Francisco y analizara nuestra historia, que se diera cuenta que no es tarde para enmedar errores. Yo los perdono y los amo, pero no puedo hacer nada más".