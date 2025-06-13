Papa León XIV anuncia la nueva fecha para la canonización de Carlo Acutis, el primer santo millennial de la Iglesia católica

Video ¿Quién es Carlo Acutis, el primer millennial que se convertirá en santo de la Iglesia Católica?

El papa León XIV fijó el viernes 7 de septiembre como la nueva fecha para la canonización del primer santo millennial de la Iglesia católica, Carlo Acutis .

El pontífice realizó el anuncio durante una reunión de cardenales, conocida como consistorio, para fijar las fechas de varias nuevas canonizaciones.

La de Acutis estaba prevista inicialmente para el 27 de abril, pero se aplazó tras la muerte del papa Francisco el 21 de abril.

Acutis tenía 15 años cuando murió en el norte de Italia en 2006, a causa de una leucemia. Se ha vuelto enormemente popular, especialmente entre los jóvenes católicos que acuden en masa a su tumba en Asís.

Aunque disfrutaba de las actividades habituales para su edad, como el senderismo, los videojuegos y bromear con amigos, también enseñaba catecismo en una parroquia y ayudaba a las personas sin hogar. Utilizó sus habilidades informáticas para crear una exhibición online acerca de más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia a lo largo de los siglos.

Su tumba en Asís se ha convertido en un sitio de peregrinación, especialmente durante el Año Santo 2025. Cuenta con un ataúd de vidrio en el que se puede ver a Acutis vestido con zapatillas, jeans y una sudadera.

León XIV anunció también que será canonizado junto a otro católico italiano, Pier Giorgio Frassati, quien también murió joven, a los 24 años, tras contraer polio.

