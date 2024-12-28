¿Cuándo será canonizado Carlo Acutis? El joven "milagroso" que será el primer "santo millennial"

Video ¿Quién es Carlo Acutis, el primer millennial que se convertirá en santo de la Iglesia Católica?

Carlo Acutis, un joven italiano que murió en 2006 y que pasó su corta vida difundiendo por internet su fe en Dios, será el primer santo 'milenial' de la Iglesia Católica.

A sus 15 años, Carlo Acutis murió de leucemia. Y luego de que el Vaticano dictaminara que había sido el autor de un milagro, fue beatificado en Asís, Italia, en 2020. Dos años más tarde, luego de otra intercesión milagrosa que le fue atribuida, el papa Francisco despejó el camino para que sea santo.

La canonización de Carlo Acutis está estipulada para el Jubileo 2025, Año Santo, que fue inaugurado por Francisco en Nochebuena.

De todos los eventos que se espera que ocurran en el Jubileo 2025, la santificación de Carlo Acutis, considerado el primer santo de la generación milenial, será de los más esperados. Acutis fue apodado el "Influencer de Dios", o "ciberapóstol", por su modo de distribuir información por internet acerca de la fe católica.

Te contamos quién fue Carlo Acutis, cuándo será canonizado y cuáles son los 2 milagros que lo pusieron en el camino de la santidad.

Quién fue Carlo Acutis

Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. La familia se mudó a Milán, Italia, cuando era niño. Allí creció siempre interesado en las computadoras.

El joven usaba la red "como herramienta para la evangelización", dijo su mamá. "El ciberapóstol", como también llaman al joven, advertía entonces a sus contemporáneos que Internet podría ser una maldición o una bendición.

Desde muy joven, Carlo Acutis buscaba maneras de ayudar a la comunidad más necesitada en Milán, y colaboraba con la distribución de mantas de abrigo para la gente sin hogar y comida para los más necesitados.

Carlo murió el 12 de octubre de 2006 en Monza, al norte de Italia, por una leucemia fulminante.

Carlo Acutis "sabía que se convertiría en santo"

Acutis, a quien a veces llaman el “santo patrono de internet”, utilizó su talento para la tecnología para crear un sitio web sobre milagros, y se ocupó de páginas de algunas organizaciones católicas.

Era emprendedor, contó su familia, y cuando aún estaba en la escuela primaria, Acutis aprendió por sí mismo a programar computadoras utilizando un libro universitario de informática. Después también aprendió otras habilidades como la edición de video y la animación.

Acutis había mostrado su fuerte devoción religiosa desde niño, sorprendiendo a sus padres no practicantes. Su madre contó que desde los 3 años pedía visitar las iglesias por las que pasaban en Milán, y a los 7 había pedido recibir el sacramento de la comunión.

La madre de Acutis, Antonia Salzano, dijo que él siempre supo que se convertiría en santo: "Él mismo me lo dijo, apareciéndoseme en un sueño".

¿Cuáles son los dos milagros de Carlo Acutis?

El camino a la santidad de Carlo Acutis se inició luego de que la Iglesia Católica le reconociera dos milagros. El primer milagro de Carlo Acutis que el papa Francisco aprobó fue en 2020, fue la curación de un niño brasileño de 7 años de un raro trastorno pancreático tras entrar en contacto con una reliquia de Acutis, un trozo de una de sus camisetas.

El segundo milagro reconocido en 2024 es sobre una mujer de Costa Rica, que en julio de 2022 peregrinó a la tumba de Acutis, en Asís, para rezar por la curación de su hija, que había sufrido un traumatismo craneal grave tras un accidente en bicicleta.

Valeria, una estudiante de Florencia, sufrió un traumatismo craneoencefálico y los médicos le dieron pocas posibilidades de sobrevivir.

Liliana, su mamá, viajó a la tumba de Acutis para orar, y ese mismo día, su hija comenzó a respirar por sí sola. La joven comenzó a mostrar signos de recuperación inmediatamente después de la súplica de su madre. En cuestión de semanas la joven se había recuperado, dijo Vatican News.

El cuerpo de Carlo Acutis yace en Asís, se ve sorprendentemente realista, con el rostro reconstruido y con ropa como la que vestía habitualmente, vaqueros, zapatillas deportivas y playera. Su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación para muchos católicos.

¿Cuándo será canonizado Carlo Acutis?

La canonización del adolescente Acutis, se espera que suceda en abril de 2025. En el marco del Jubileo, habrá decenas de eventos y en abril serán los dedicados a la juventud. Se espera que el año jubilar de la Iglesia, atraiga a Roma a unos 30 millones de peregrinos.

La madre del joven dijo meses atrás a la Radio Vaticano que "muchos habían rezado por esta canonización".

La gente busca 'una oración a Carlo Acutis para un milagro urgente'

Poco después de la noticia de la santidad por venir de Acutis, las búsquedas en internet se dispararon: millones 'googlean' "una oración a Carlo Acutis para pedir un milagro urgente". También las búsquedas en internet se multiplicaron sobre las películas que cuentan la vida de Carlo Acutis: "El cielo no puede esperar" y "El latido del cielo".

Acutis fue enterrado en Asís a petición propia, tras haberse convertido en admirador de San Francisco de Asís por su dedicación a los pobres. Su cuerpo, ataviado con ropa deportiva, se ha expuesto a la veneración en un santuario de la ciudad, y su corazón se ha expuesto en un relicario de la Basílica de San Francisco.

Fue beatificado en Asís, la casa de San Francisco, homónimo del Papa, donde Carlo hizo varias peregrinaciones. Los restos de Carlo fueron trasladados a la Iglesia de Santa María la Mayor en Asís y expuestos en una tumba con un lado de cristal.