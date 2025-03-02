El papa Francisco permanece estable y sin ventilación mecánica; su pronóstico sigue siendo reservado

Video Estado de salud del papa Francisco es alentador: “Me siento sostenido por el pueblo de Dios”

El papa Francisco permaneció en condición estable y no necesitó ventilación mecánica este domingo, informó el Vaticano. Esto fue una señal de que había superado las posibles complicaciones de una crisis respiratoria que tuvo el viernes y que su función respiratoria en general estaba mejorando a medida que se recupera de una neumonía doble.

El Pontífice, de 88 años, continuó recibiendo oxígeno suplementario de alto flujo después del episodio de tos del viernes, que desató temores de una nueva infección pulmonar.

En su actualización de última hora del domingo, los médicos dijeron que Francisco seguía estable, pero volvieron a referirse a la complejidad de su estado general y mantuvieron su pronóstico en reservado, lo que significa que no estaba fuera de peligro.

Francisco, que lleva ingresado en el hospital desde el 14 de febrero, descansó, rezó en su capilla privada y participó en la misa durante el resto del día tras recibir por la mañana la visita del secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y de su jefe de gabinete, el arzobispo Edgar Peña Parra. No se conoció el contenido de sus conversaciones, pero incluso cuando está en El Vaticano, Francisco se reúne al menos semanalmente con ellos.

De nuevo se saltó su bendición semanal del mediodía para evitar incluso una breve aparición pública desde el hospital. En su lugar, El Vaticano distribuyó un mensaje escrito por el Papa desde el hospital Gemelli en el que agradecía a sus médicos sus cuidados y a los simpatizantes sus oraciones, y rezaba de nuevo por la paz en Ucrania y en otros lugares.

“Desde aquí, la guerra parece aún más absurda”, dijo Francisco en el mensaje. El Papa dijo estar viviendo su hospitalización como una experiencia de profunda solidaridad con la gente que está enferma y sufre en todas partes.

“Siento en mi corazón la bendición que se esconde en la fragilidad, porque es precisamente en estos momentos cuando aprendemos aún más a confiar en el Señor”, dijo Francisco en el texto. “Al mismo tiempo, doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren”.

Francisco parece haber superado la crisis respiratoria del viernes

Muchos indicios apuntaban a que estaba mejorando, especialmente después de la crisis respiratoria del viernes por la tarde que resultó en que inhalara vómito durante un ataque de tos.

Los médicos aspiraron el vómito y lo pusieron en ventilación mecánica no invasiva, una máscara que bombea oxígeno a los pulmones. Utilizó la ventilación el sábado, alternándola con solo oxígeno suplementario, y para el domingo ya no la necesitó.

Los médicos también informaron que no tenía fiebre ni niveles elevados de glóbulos blancos, lo que habría indicado que su cuerpo estaba combatiendo una nueva infección.

Anteriormente los doctores habían dicho que necesitaban de 24 a 48 horas después del episodio de tos del viernes para determinar si había algún impacto negativo en la condición general de Francisco, a quien le extirparon parte de un pulmón cuando era joven El paso del tiempo y los informes positivos del domingo sugirieron que había superado el episodio del viernes con éxito.

Las oraciones por la salud del Papa siguen llegando de todas partes del mundo

La hospitalización de Francisco se produce durante el Año Santo del Vaticano, que atrae a peregrinos de todas partes. Muchos han añadido un destino de peregrinación a sus itinerarios para poder orar por Francisco en el hospital Gemelli, que está a unos 20 minutos del Vaticano en auto.

El reverendo Riccardo Fumagalli acompañó a un grupo de jóvenes de Milán a Roma para el Jubileo y hubiera asistido a la oración del Angelus de Francisco en la Plaza de San Pedro el domingo si la hubiera ofrecido como de costumbre. En su lugar, fueron al Gemelli.

“Nos pareció bien venir aquí para expresar nuestra cercanía, especialmente de estos adolescentes, para estar cerca del Santo Padre para orar por él, para orar por este momento de enfermedad”, dijo.

El paciente de cáncer Antonino Cacace también llegó el domingo al Gemelli desde Milán para su tratamiento, diciendo que tiene que someterse a una cirugía en los próximos días y contaba con las oraciones de Francisco.

“Me alegra que el Papa me esté ayudando”, dijo. “Estoy en el noveno (piso) y él está en el décimo. Espero encontrarme con él y verlo”, dijo.

