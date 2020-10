"Se ha querido tergiversar (lo que dijo el papa)": sacerdote de Nueva York reacciona a tema del matrimonio gay

Hablando en nombre de la iglesia, "porque yo no puedo hablar en el mío propio", el sacerdote apuntó: "¿Qué dice el magisterio? ¿Qué dice la iglesia? El papa no se está contradiciendo en nada de lo que dice la iglesia".

Cuando la presentadora Esperanza Ceballos preguntó al sacerdote Batista "¿Tienen [las personas homosexuales] derecho a una familia, como dice su santidad?", este respondió: "Bueno, él no precisamente no dice eso. Porque puede tergiversarse. Hay que hablar de dignidad de la persona, todo ser humano es digno".

Más tarde, Caballos lanza la pregunta: "¿En algún momento la iglesia católica va a aceptar los matrimonios de un mismo sexo?", a lo que Batista respondió: "Por ahora no creo que eso sea posible, porque eso es lo que quieren algunos sacar de contexto. El papa no dijo eso, el papa dijo que hay que respetarlo y que a nivel legal ellos no pueden ser excluidos de la sociedad".