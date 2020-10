Lightfoot cuestiona efecto del eventual nombramiento de Barrett sobre el matrimonio homosexual

“Me preocupan profundamente las opiniones expresadas por esta mujer. Ella tiene constancia de una serie de cosas diferentes, una de las cuales es pensar que el matrimonio homosexual es algo que no debe ser tolerado”, dijo Lightfoot según una publicación del diario Chicago Sun-Times .

La alcaldesa hizo el comentario cuando se le preguntó si era o no una "originalista". Así es como Coney Barrett describe su filosofía judicial y cómo su mentor, el ex juez de la Corte Suprema Antonin Scalia , describió la suya.

“¿Qué debería decirle a mi hija, que de alguna manera ahora mi esposa y yo ya no estamos casados, que ya no somos legítimamente reconocidos ante los ojos de la ley? Ese es un territorio peligroso, peligroso. ¿Y qué pasa con el derecho de la mujer a elegir? ¿Seguiremos relitigando este asunto y vamos a hacer que el aborto sea ilegal, como Amy Coney Barrett cree que debería ser?", añadió.

“¿Le preguntas a una mujer negra homosexual si es originalista? No señora, no lo soy ", dijo Lightfoot.

“¿Que la Constitución no me consideraba una persona de ninguna manera, forma o forma porque soy mujer, porque soy negra, porque soy gay? No soy originalista. Creo en la Constitución. Creo que es un documento que los fundadores pretendían evolucionar. Lo que hicieron fue establecer el marco de cómo nuestro país iba a ser diferente de cualquier otro”, dijo Lightfoot quien es abogada.