Cuáles son los dos milagros de Carlo Acutis, "el ciberapóstol" que será el primer santo millennial

Video ¿Quién es Carlo Acutis, el primer millennial que se convertirá en santo de la Iglesia Católica?

Carlo Acutis, un adolescente italiano que murió en 2006 y que pasó su corta vida difundiendo por internet su fe en Dios, será el primer santo 'millennial' de la Iglesia Católica.

Con apenas 15 años, Carlo Acutis murió de leucemia. Fue beatificado en Asís, Italia, en 2020, luego de que el Vaticano dictaminara que había sido el autor de un milagro. Pero ahora, el papa Francisco despejó el camino para convertir a Acutis en santo, luego de atribuirle otra intercesión milagrosa en 2022.

Acutis ganó el apodo de "Influencer de Dios", por su modo de distribuir información por internet acerca de su fe.

"Yo no fui un ejemplo de santidad, pero para mí Carlo fue como un maestro", afirmó la madre del joven, Antonia Salzano, quien dijo a Radio Vaticano que "muchos habían rezado por esta canonización".

Quién fue Carlo Acutis

Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. La familia se mudó a Milán, Italia, cuando era niño. Allí creció siempre interesado en las computadoras.

El joven usaba la red "como herramienta para la evangelización", dijo su mamá. "El ciberapóstol", como también llaman a Carlo Acutis, advertía entonces a sus contemporáneos que Internet podría ser una maldición o una bendición.

Desde muy joven, Carlo Acutis buscaba maneras de ayudar a la comunidad más necesitada en Milán, y colaboraba con la distribución de mantas de abrigo para la gente sin hogar y comida para los más necesitados.

Carlo murió el 12 de octubre de 2006 en Monza, al norte de Italia, por una leucemia fulminante.

Carlo Acutis "sabía que se convertiría en santo"

Acutis, a quien a veces llaman el “santo patrono de internet”, utilizó su talento para la tecnología para crear un sitio web sobre milagros, y se ocupó de páginas de algunas organizaciones católicas.

Era un emprendedor. Cuando aún estaba en la escuela primaria, Acutis aprendió por sí mismo a programar utilizando un libro de texto universitario de informática, y luego aprendió a editar videos y crear animaciones.

Ya de pequeño, Acutis había mostrado una fuerte devoción religiosa que sorprendió a sus padres no practicantes. Su madre contó que desde los 3 años pedía visitar las iglesias por las que pasaban en Milán, y a los 7 ya había pedido recibir el sacramento de la Comunión.

La madre del joven dijo que él siempre supo que se convertiría en santo: "Él mismo me lo dijo, apareciéndoseme en un sueño".

¿Cuáles son los dos milagros de Carlo Acutis?

El camino a la santidad de Carlo Acutis se inició luego de que la Iglesia Católica reconociera dos milagros suyos. Así, el papa Francisco anunció que convocará a cardenales para deliberar la canonización de Acutis.

El primer milagro de Carlo Acutis que el papa Francisco aprobó fue en 2020, la curación de un niño brasileño de 7 años de un raro trastorno pancreático tras entrar en contacto con una reliquia de Acutis, un trozo de una de sus camisetas.

El segundo milagro reconocido el jueves de esta semana está relacionado con una mujer de Costa Rica, que en julio de 2022 peregrinó a la tumba de Acutis, en Asís, para rezar por la curación de su hija, que había sufrido un grave traumatismo craneal tras caerse de su bicicleta.

La joven estudiante de Florencia, Valeria, sufrió un traumatismo craneoencefálico y los médicos le dieron muy pocas posibilidades de sobrevivir. Su madre Liliana peregrinó a la tumba de Carlo para orar por su ayuda y ese mismo día, su hija comenzó a respirar por sí sola. La joven comenzó a mostrar signos de recuperación inmediatamente después de la súplica de su madre. En cuestión de semanas la joven se había recuperado, dijo Vatican News.

El cuerpo de Carlo Acutis yace en Asís, se ve sorprendentemente realista, con el rostro reconstruido y el cuerpo vestido como vivía: vaqueros, zapatillas deportivas y playera. Su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación para muchos católicos y en el lugar del segundo milagro atribuido por el Vaticano.

La gente busca 'una oración a Carlo Acutis para un milagro urgente'

Poco después de la noticia de la santidad por venir de Acutis, las búsquedas en internet se dispararon: millones 'googlean' "una oración a Carlo Acutis para pedir un milagro urgente". También las búsquedas en internet se multiplicaron sobre las películas que cuentan la vida de Carlo Acutis: "El cielo no puede esperar" y "El latido del cielo".

Acutis fue enterrado en Asís a petición propia, tras haberse convertido en admirador de San Francisco de Asís por su dedicación a los pobres. Su cuerpo, ataviado con ropa deportiva, se ha expuesto a la veneración en un santuario de la ciudad, y su corazón se ha expuesto en un relicario de la Basílica de San Francisco.

Fue beatificado en Asís, la casa de San Francisco, homónimo del Papa, donde Carlo hizo varias peregrinaciones. Los restos de Carlo fueron trasladados a la Iglesia de Santa María la Mayor en Asís y expuestos en una tumba con un lado de cristal.