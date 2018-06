Mexicano que entró legalmente a EEUU fue arrestado durante una redada porque no llevaba sus papeles consigo

Un inmigrante mexicano que entró a Estados Unidos legalmente por la garita de Laredo, Texas, y luego viajó a la localidad de Joliet, Chicago, para visitar a unos amigos, vivió una pesadilla el 19 de mayo cuando fue detenido durante un operativo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Hice todo lo que tenía que hacer para entrar legalmente a este país, pero me arrestaron, me esposaron y me llevaron a un centro de detención en Chicago”, dice a Univision Noticias Víctor Cortes, originario de Hidalgo, México. “Fue como a las 03:00 pm y me soltaron cerca de la medianoche, como a las 11:00 pm”.

Cortes dice estar “decepcionado” de las autoridades de inmigración estadounidenses. “Me dieron mal trato, se burlaron de mí”, agrega. “Yo les dije y lo sigo sosteniendo, que en la frontera hice todo lo que tenía que hacer para entrar legalmente y poder viajar desde Laredo hasta Joliet, aquí en Chicago. Pero ellos igual me arrestaron”.





La entrada

Cortes se presentó en la garita de Laredo el 18 de mayo. Entró a Estados Unidos con un permiso denominado “tarjeta de cruce fronterizo” (BCC, por sus siglas en inglés), documento que utilizan miles de mexicanos para entrar y salir del país frecuentemente bajo la categoría de no-inmigrante B1/B2 (turismo o negocios).

La BCC, también conocida como “visa láser”, solo puede ser utilizada en puertos fronterizos y no en aeropuertos. En esos casos hay que tener una visa estampada en el pasaporte.

La visa láser, además, sólo permite alejarse de la frontera hasta una distancia de 25 millas, excepto en Arizona donde los portadores de la tarjeta pueden adentrarse hasta 75 millas, siempre y cuando utilicen las garitas de Nogales, Maricopa, Sasabe, Douglas o Naco.

El tiempo máximo de permanencia con este tipo de visa es de 30 días, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración.

En caso de que el portador de la “tarjeta de cruce fronterizo” requiera ir más allá de la distancia permitida, al momento de entrar debe presentar un pasaporte válido e indicar al agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) la intención del viaje y solicitar un permiso o Formulario I-94.

El agente puede, en ese momento, pedir al inmigrante pruebas de que tiene empleo, cuenta bancaria, lazos familiares en México y establecer que no se quedará indocumentado en Estados Unidos.

“Yo hice todo ese trámite”, señala Cortes. “Por eso me dieron el permiso y continué viaje al norte en autobús. Les dije que venía a Joliet, en Chicago y me dieron la I-94”.





El arresto

Entre el 18 y el 23 de mayo, ICE montó un operativo en 37 ciudades de Illinois que dejó un saldo de 156 detenidos, entre ellos Cortes. La agencia dice que sólo la mitad de los arrestados tenían antecedentes criminales.

El segundo día de la redada, agentes de ICE detuvieron el automóvil en el que Cortes viajaba como pasajero. El vehículo era manejado por Guillermo Hernández, un mecánico indocumentado que reside en Joliet y también es originario de Hidalgo, México.

Cortes cuenta que ese día fueron de compras al supermercado y, cuando regresaban a casa, tres agentes de ICE en un carro sin marcas los detuvieron y les pidieron documentos.

“Yo le dije a uno de los oficiales que no tenía los papeles en ese momento, que había entrado el día antes por la garita de Laredo y que estaba a solo cinco minutos de la casa donde me estaba quedando”, explicó Cortes.

“No les costaba nada averiguar mis datos. Les dije mi nombre, mi fecha de nacimiento, cuándo ingresé al país y por donde. Pero no me creyeron y nos llevaron a la casa”, agrega.

Cuando Cortes mostró los documentos migratorios que prueban su ingreso legal al país, los agentes de ICE “me dijeron que no eran válidos y que estaba fuera de las millas permitidas”.





Privado de libertad

El arresto de Cortes se prolongó durante ocho horas. Luego de ese tiempo y sin mayores explicaciones, “me devolvieron mis documentos y me dijeron que me vaya. Pero no me regresaron el formulario I-94 que me dieron en la frontera. Me dieron uno nuevo”.

El inmigrante dijo además que “recibí un trato amargo, fue una mala experiencia. Estoy decepcionado de las autoridades de aquí, del mal trato a nosotros los inmigrantes que entramos legalmente. Se burlaron de mí. A uno le dicen las cosas para que se sienta mal”, indicó.

Cortes dijo que cuando se disponía a regresar a casa, “me volvieron a esposar, me subieron a la patrulla y me dejaron en la casa de mi amigo. Ahí me quitaron las esposas y se fueron”.

Dijo además que “no he podido encontrar todavía un abogado para vea mi caso. Como arrestaron a uno de mis amigos, me he preocupado por él y no he tenido tiempo. Pero voy a pedir la intervención de uno para que vea lo que me pasó, porque no es justo lo que me hicieron pasar, un calvario. Ellos (ICE) tienen que saber que hicieron mal”.





La respuesta de ICE

Univision Noticias preguntó a ICE porqué detuvieron a Cortes siendo que se encontraba legalmente en Estados Unidos. La agencia respondió por medio de un comunicado e indicó que, ”como parte de su visita legal a Estados Unidos, el señor Cortes está OBLIGADO a llevar consigo la documentación correspondiente en todo momento”.

En este caso, agregó, “debería haber llevado su pasaporte y el formulario I-94”, dijo Shawan Neudauer, vocero de ICE. “Él no llevaba esta documentación cuando fue encontrado”.

El funcionario dijo además que Cortes “fue detenido brevemente, pero fue liberado una vez que los agentes verificaron su reclamo y estado migratorio”.

“También tenga en cuenta que el señor Cortes no es un inmigrante, simplemente está visitando Estados Unidos”, apuntó.

La agencia no explicó por qué extendieron un nuevo formulario I-94 a Cortes cuando fue puesto en libertad.

Desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, el gobierno ha implementado una dura polìticas migratoria que exige a todo extranjero llevar siempre sus papeles consigo, tengan o no permiso de estadía en Estados Unidos.





Demanda en curso

Por otra parte, dos inmigrantes indocumentados, que no tienen relación con el caso del turista mexicano, pero que sí fueron detenidos en el operativo de ICER en Illinois en mayo, demandaron a La agencia federal por perfil racial y haberlos detenido sin una orden judicial.

La demanda está dsiendo asesorada por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés), reportó el Noticiero Univision Edición Nocturna el domingo.

La organización asegura que ICE violó la 4ta Enmienda de la Constitución al no obtener órdenes de arresto para realizar detenciones de cientos de latinos durante paradas de tráfico.

"La demanda tiene como objetivo que las personas salgan bajo fianza mientras tienen una audiencia con un juez de inmigración”, dijo a Univision Noticias Ruben Loyo, abogado del NIJC.