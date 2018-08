Cómo fue el 'modus operandi' de la redada de ICE en una fábrica en el norte de Texas

"Claramente eran ilegales"

Michelle, quien al final no fue arrestada, explica además que cuando empezaron los arrestos "había muchas malas palabras contra las personas. Nos llenaron de maldiciones. A mí me dijeron que me iban a golpear, a hacer pedazos si les hacía algo”.

La voz le tiembla al otro lado del teléfono. “Si me muevo o hago algo difícil para ellos, o si se sienten amenazados, me dijeron que me iban a lanzar al piso y me iba a arrepentir por lo que hice”, cuenta.