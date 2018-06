NORWALK, Ohio.- Yoberi empotró el sofá contra la puerta por si agentes llegaban de noche. Miguel durmió en la alfombra de una amiga para no volver al barrio de casas tráiler. Y Esther no se atrevió a ir al trabajo.

Sin noticias de mamá

Ramón contiene las lágrimas cuando explica que todavía no sabe ni dónde ni cómo está su esposa. Supo que la detuvieron, recibió mensajes de texto de ella pero, desde el martes al mediodía, nada más.

“Tratamos de comunicarnos pero no nos atienden en las oficinas de ICE en Michigan”, explica este padre que quedó a cargo de tres hijos de 8, 6 y 1 año, todos ciudadanos estadounidenses. Su esposa llevaba unos meses trabajando en la empresa Corso’s Flower & Garden Center, donde con facilidad trabajaba 14 horas al día, y hasta 18.

“Los niños preguntan mucho por su mamá, a ratos se sientan a llorar, es difícil sentir la impotencia de no poder hacer nada”, explica este mexicano. Tiene una maleta lista, por si acaso.

La maleta preparada

El 'ride' de Mariana se atrasó el martes y, al ir tarde a la empresa de jardinería, evitó la redada. Ahora, todas las ventanas de su casa están tapadas, la televisión emite imágenes con el audio silenciado y los padres no dejan jugar en el suelo a la pequeña de 4 años.

Silencio en ‘las trailas’

Una plaga de rumores

Pero este miércoles posredada no pasó nada. Preguntado por email, el vocero de ICE en la zona, Khaalid Walls, dijo a Univision Noticias: “No ha habido más detenciones en Ohio”.

Abogada, ¿qué opciones hay?

¿Por qué no encontramos a nuestros familiares en el localizador de la web de ICE? ¿Por qué no hemos oído nada de ellos?, comentaban los familiares. La abogada intentó tranquilizar: “Hubo tanta gente detenida a la vez que ICE no tiene esos datos actualizados todavía”, “ellos tienen derecho a hacer una llamada, eventualmente llamarán”…