Veteranos despedidos de empleos federales, incluidos votantes de Trump, se sienten traicionados

Video Despidos masivos en la Administración Federal de Aviación: empleados protestan contra el gobierno Trump

Nathan Hooven es un veterano discapacitado de la Fuerza Aérea que votó por Donald Trump en noviembre. Apenas tres meses después, está desempleado y dice que se siente traicionado por la drástica reducción del gobierno federal por parte del presidente, que le costó su trabajo.

“Creo que muchos otros veteranos votaron de la misma manera, y hemos sido traicionados”, dijo Hooven, quien fue despedido en febrero de un centro médico para exmilitares en Virginia. “Siento que mi vida y la de tantos como yo, tantos que han sacrificado tanto por este país, están siendo destruidas”.

PUBLICIDAD

El despido masivo de empleados federales desde que Trump asumió el cargo en enero está afectando a los veteranos, que constituyen el 30% de la fuerza laboral federal del país. Se desconoce el número exacto de veteranos que han perdido su trabajo, aunque los demócratas de la Cámara Baja estimaron el mes pasado que podrían ser miles.

Y se espera que haya más despidos en camino. El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), un importante empleador de veteranos, planea una reorganización que incluye eliminar más de 80,000 empleos de la extensa agencia, según un comunicado interno obtenido por la agencia AP. Los veteranos representan más del 25% de la fuerza laboral del VA.

Además, se trata de un grupo propenso a apoyar a Trump por encima de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de noviembre, según una encuesta de AP VoteCast en los 50 estados. Casi 6 de cada 10 votantes veteranos respaldaron al presidente.

Veteranos enojados por los despidos y por cómo se han llevado a cabo

En entrevistas, varios veteranos que apoyaron a candidatos de ambos partidos describieron sus recientes pérdidas de empleo como una traición a su servicio militar.

Están particularmente enojados por cómo sucedió: a través de un correo electrónico que citaba un rendimiento laboral inadecuado, a pesar de que, dicen, recibieron evaluaciones positivas en sus puestos.

James Stancil, quien sirvio en el Ejército, fue despedido el mes pasado de su trabajo como técnico de suministros en un hospital de VA en Milwaukee. Dijo que se sintió como si lo hubieran disparado y arrojado de un helicóptero.

PUBLICIDAD

“Y simplemente caes a plomo y golpeas el suelo, eso es todo”, afirmó Stancil, quien apoyó a la demócrata Kamala Harris el año pasado. “No soy un peso muerto. Estás desechando lo que no es”.

James Stancil frente al Centro Médico Clement J. Zablocki del Departamento de Veteranos en Milwaukee. Imagen Morry Gash/AP



Stancil, de 62 años, agregó que el correo electrónico que recibió informándole que su rendimiento no era lo bastante bueno fue “un completo shock” porque antes había recibido comentarios positivos.

Hooven también dijo que se había mencionado su rendimiento a pesar de recibir comentarios igualmente positivos durante sus 11 meses como empleado en periodo de prueba.

“Me ha tomado por sorpresa”, aseguró Hooven. “Mi vida se ha visto completamente trastocada sin ninguna oportunidad de prepararme. Fui despedido sin previo aviso, injustamente, en función de una mentira de que soy un trabajador mediocre y de bajo rendimiento en mi trabajo”.

Cynthia Williams, una veterana del Ejército que perdió su trabajo como despachadora en un centro de VA en Ann Arbor, Michigan, dijo que no votó por ninguno de los dos candidatos, pero sospecha que otros veteranos que apoyaron a Trump podrían haber cambiado de opinión si hubieran sabido que esto estaba por venir.

“Fue sorprendente, porque él dijo que quería hacer que el país fuera grande de nuevo... pero esto no es hacerlo grande de nuevo”, dijo Williams.



Matthew Sims perdió su trabajo el mes pasado como asistente de apoyo de programas en una clínica de salud mental en un VA en Salem, Virginia, después de mudarse con su esposa y tres hijos desde Texas. Votó por Trump y dijo que apoya la reducción del tamaño del gobierno federal, pero no de esta manera.

PUBLICIDAD

“Es la forma en que lo están haciendo, el enfoque de la motosierra, supongo, en lugar del enfoque quirúrgico que deberían estar utilizando”, dijo Sims.

Jared Evans, un terapeuta recreativo en el centro del VA de Salem, fue despedido en febrero, su octavo mes como trabajador en periodo de prueba. Evans dijo que un paciente le había dicho cuánto apreciaba su trabajo cuando recibió su correo electrónico. Se había mudado de California con su esposa, su hijo de tres años y su hija de un año para un trabajo que había deseado durante mucho tiempo.

Evans, un veterano del Ejército de 36 años, era el único que trabajaba en su familia. Dijo que se siente asustado, paralizado y enojado.

“Lloré”, dijo Evans sobre el momento en que se enteró de su despido. “No había hecho eso en un tiempo, porque ahora simplemente estás en caída libre. Estás en un lugar con el que no estás familiarizado en realidad, y simplemente te dejan colgado”.

Qué ha dicho la administración

de Trump sobre los veteranos despedidos

Stancil cree que Trump debe una disculpa a los veteranos despedidos.

Cuando se le preguntó esta semana sobre los trabajadores federales despedidos que son veteranos, Alina Habba, abogada personal de Trump que ahora se desempeña como consejera en la Casa Blanca, defendió los recortes.

“Pero al mismo tiempo, tenemos dólares de los contribuyentes, tenemos una responsabilidad fiscal de usar los dólares de los contribuyentes para pagar a las personas que realmente trabajan”, dijo Habba a los periodistas. “Eso no significa que olvidemos a nuestros veteranos, de ninguna manera. Vamos a cuidar de ellos de la manera correcta. Pero quizás no estén en condiciones de tener un trabajo en este momento, o no estén dispuestos a venir a trabajar”.

PUBLICIDAD

Mira también: