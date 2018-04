Jackson, a quien en el reporte anónimo identifican con el apodo 'Candyman' precisamente por recetar medicamentos controlados sin la debida prescripción, no ha respondido a la lista completa de los cargos, pero mientras hablaba con los periodistas el miércoles por la tarde, negó la acusación de que había destrozado el automóvil y dijo que se mantendrá en el proceso de nominación.

"No tengo idea de dónde viene eso", dijo Jackson en la Casa Blanca. "No he destruido un automóvil. Puedo asegurarlo".