Nominados al gabinete de Trump irán esta semana a tratar de convencer al Senado

Video ¿Lealtad, reconocimiento o experiencia? Analizamos en qué se ha basado Trump para elegir su nuevo gabinete

Tras la avalancha de anuncios desde noviembre con los nombres de las personas que formarán parte de la administración entrante del presidente electo, Donald Trump, está por comenzar oficialmente el proceso de nombramientos.

Esta semana están previstas audiencias en el Senado para varios de los candidatos elegidos por Trump para su gabinete. Muchos se han reunido individualmente con los senadores y ahora deberán presentarán ante los comités que supervisan las agencias que Trump quiere que dirijan.

He aquí un vistazo al calendario de audiencias del Senado fijado hasta ahora. Todos los horarios para las reuniones están en hora del Este.

Martes, 14 de enero de 2025

9:00 am: Doug Collins, Departamento de Asuntos de los Veteranos

El excongresista de Georgia es el primero en comparecer ante la Comisión de Asuntos de los Veteranos del Senado (conocido como VA por sus siglas en inglés).

Collins es ministro baptista, excapellán de la Marina estadounidense y coronel de la Reserva del Ejército del Aire. El VA proporciona asistencia sanitaria a los miembros retirados de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

9:30 am: Pete Hegseth, Departamento de Defensa

El antiguo presentador de fin de semana de ‘Fox & Friends’ y veterano de combate de la Guardia Nacional del Ejército comparecerá ante la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado tras semanas de reuniones en las que algunos senadores han cuestionado su idoneidad para el cargo en medio de acusaciones de consumo excesivo de alcohol y conducta sexual inapropiada.

Es un puesto clave pues el poder que tiene el jefe del Pentágono sobre el Ejército estadounidense solo es superado por el del presidente.

10:00 am: Doug Burgum, Departamento del Interior

El exgobernador de Dakota del Norte y empresario comparece ante los miembros del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que considerarán su nominación como secretario del Interior, el principal administrador de las tierras públicas de Estados Unidos.

Burgum, que apoyó a Trump tras poner fin a su propia candidatura presidencial para 2024 e hizo campaña por él, también ha sido designado para dirigir el Consejo Nacional de Energía. Trump ha dicho que el Consejo tratará de establecer el “dominio energético” de Estados Unidos en todo el mundo.

Miércoles, 15 de enero de 2025

9:00 am: Kristi Noem, Departamento de Seguridad Nacional

La gobernadora de Dakota del Sur comparecerá ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. La excongresista está en la línea para dirigir una de las mayores agencias del gobierno, integral para la promesa de Trump de asegurar la frontera y llevar a cabo una operación de deportación a gran escala.

9:30 am: Pam Bondi, Departamento de Justicia

La exfiscal general de Florida hace la primera de las dos comparecencias programadas ante el Comité Judicial del Senado. Fue la elegida de Trump para fiscal general horas después de que su primera opción, el exrepresentante de Florida Matt Gaetz, se retirara de la consideración. Gaetz se enfrentaba a preguntas sobre una investigación federal de tráfico sexual y una investigación del Comité de Ética de la Cámara sobre acusaciones de que pagó por sexo, incluso a una joven de 17 años.

Bondi lleva mucho tiempo en la órbita de Trump. La fiscal general será uno de los miembros del gabinete que más atención acaparará, dada la preocupación entre los demócratas de que Trump busque doblegar al Departamento de Justicia a su voluntad.

10:00 am: Sean Duffy, Departamento de Transporte

El excongresista de Wisconsin, que también fue copresentador de Fox Business, será interrogado por la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado.

El departamento supervisa oleoductos, ferrocarriles, automóviles, camiones, líneas aéreas y sistemas de transporte colectivo, así como la financiación de las autopistas.

10:00 am: John Ratcliffe, Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)

Ratcliffe fue director de inteligencia nacional durante los últimos meses del primer mandato de Trump. Comparecerá ante el Comité de Inteligencia del Senado.

El excongresista de Texas está en la línea para dirigir la principal agencia de espionaje del país, responsable de las operaciones encubiertas en el extranjero y de recopilar datos sobre los adversarios de Estados Unidos.

10:00 am: Marco Rubio, Departamento de Estado

El senador de Florida ha formado parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que está estudiando su candidatura a secretario de Estado.

Como jefe del Departamento de Estado, trabajo, Rubio supervisaría el servicio exterior de Estados Unidos, además asesoraría a Trump sobre nombramientos diplomáticos y llevaría a cabo negociaciones con líderes extranjeros en nombre de la administración.

10:00 am: Chris Wright, Departamento de Energía

El ejecutivo de los combustibles fósiles, que ha sido una de las voces más fuertes de la industria contra los esfuerzos para luchar contra el cambio climático, comparecerá ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado.

El secretario de este departamento supervisa la generación y el uso de energía en Estados Unidos, así como el arsenal de armas nucleares de la nación. Wright también se uniría a Burgum en el Consejo Nacional de Energía.

13:00 pm: Russell Vought, Oficina de Gestión y Presupuesto

Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato de Trump, comparecerá ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

Vought estuvo estrechamente involucrado en el Proyecto 2025, un anteproyecto conservador para el segundo mandato de Trump del que el candidato republicano trató de distanciarse durante la campaña.

El director de presupuesto de la OMB supervisa la elaboración del presupuesto del presidente y la revisión de las normativas propuestas.

Jueves, 16 de enero de 2025

10:00 am: Scott Turner, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano

El exjugador de la Liga Nacional de Fútbol (NFL por sus siglas en inglés) que dirigió el Consejo de Oportunidades y Revitalización de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump comparecerá en una audiencia ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.

Turner es mentor profesional, pastor y exmiembro de la Cámara de Texas.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano se encarga de atender las necesidades de vivienda de la nación y las leyes de vivienda justa. También supervisa la vivienda para los estadounidenses más pobres.

10:00 am: Lee Zeldin, Agencia de Protección del Medio Ambiente

El excongresista neoyorquino comparecerá ante la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado.

La agencia que podría encabezar se encarga de asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, la realización de evaluaciones, la investigación, la educación y el mantenimiento y la aplicación de normas nacionales.

10:15 am: Pam Bondi, segundo día ante la Comisión Judicial del Senado

10:30 am: Scott Bessent, Departamento del Tesoro

El multimillonario administrador de fondos de Carolina del Sur responde a las preguntas de los miembros de la Comisión de Finanzas del Senado.

Bessent sería el primer miembro del gabinete abiertamente LGBTQ confirmado por el Senado en una administración republicana. El jefe del Departamento del Tesoro ayuda a formular la política financiera, económica y fiscal, y a gestionar la deuda pública.

Fechas no confirmadas por el momento

Las audiencias no han sido programadas por el momento para todos los nombramientos de Trump, incluidas algunas de las más polémicas:

