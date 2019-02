Trump pidió que se pusiera a un fiscal aliado a cargo de la investigación contra su exabogado, según 'The New York Times'

Una investigación realizada por The New York Times indica que el fiscal general interino Matthew Whitaker si podía nombrar a un aliado suyo como fiscal en la investigación que se llevaba en Nueva York contra su exabogado persola, Michael Cohen, de acuerdo con el testimonio de varios funcionarios que hablaron con el diario.

Aunque la Casa Blanca no le respondió al diario para el reportaje, el presidente aprovechó para refutar el reportaje vía Twitter acusando una vez más a The New York Times de estar mintiendo de ser los "verdaderos ENEMIGOS DEL PUEBLO".