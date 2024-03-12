Cambiar Ciudad
Donald Trump

La explosiva declaración del ‘empleado #5’ del caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan declinó hacer comentarios. Se espera que los fiscales respondan a la solicitud de aplazamiento de Trump en documentos judiciales a finales de esta semana.

Univision picture
Por:Univision
Video Dos trabajadores de Trump, listos para ser procesados por el caso de los documentos clasificados

Brian Butler, identificado como ‘empleado #5’ en la imputación a Donald Trump por el caso de los documentos clasificados hallados en su residencia de Florida, afirmó que ayudó a llevar al aeropuerto “cajas como las de la acusación” mientras el expresidente recibía a agentes federales.

En entrevista con CNN, Butler describió cómo en junio de 2022 recibió de Walt Nauta, asistente personal de Trump y coacusado en el caso, una petición extraña: que le dejara un SUV para llevar cajas al avión en que la familia del expresidente volaba a Nueva Jersey para pasar el verano.

PUBLICIDAD

Quien es ahora testigo central del caso y trabajó para Mar-a-Lago durante 20 años, aseguró que en aquel momento no tenía ni idea de que pudiera haber documentos clasificados como secretos en esas cajas, pero le llamó la atención ya que Nauta no solía encargarse de los equipajes de Trump.

Al tiempo, agentes federales visitaban el resort en que Trump estableció su residencia, Mar-a-Lago, para negociar la devolución de los documentos a Archivos Nacionales. Butler dijo que vio a Trump ir hacia una reunión con su abogado Evan Corcoran junto a un grupo de personas que solo más tarde supo que eran agentes del FBI.

En agosto, después de que Trump asegurara no tener más documentos del gobierno, el FBI allano y registró el lugar. Allí encontraron numerosas cajas con material clasificado.

Más sobre Donald Trump

Las claves de la agresiva audiencia de Pam Bondi en el Congreso en la que se negó a hablar de los archivos Epstein
7 mins

Las claves de la agresiva audiencia de Pam Bondi en el Congreso en la que se negó a hablar de los archivos Epstein

Política
El caos que un cierre parcial del gobierno puede causar en los aeropuertos
6 mins

El caos que un cierre parcial del gobierno puede causar en los aeropuertos

Política
"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda
13 mins

"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda

Política
Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento
4 mins

Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Política
Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso
4 mins

Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso

Política
Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión mientras Trump critica su regreso y sugiere que va a demandar a ABC
5 mins

Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión mientras Trump critica su regreso y sugiere que va a demandar a ABC

Política
A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno
4 mins

A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno

Política
Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán
4 mins

Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán

Política
Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno
2 mins

Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno

Política
Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones
5 mins

Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones

Política

Por qué habla el empleado #5

La identidad de Butler no había sido revelada al gran público hasta su decisión de dar una entrevista con CNN para, según dijo, contar todo lo que sabe de un caso que ha seguido muy de cerca.

Hasta ahora era solo el ‘empleado #5’ mencionado en los documentos de la imputación de 37 cargos contra Trump que presentó el fiscal especial Jack Smith en junio de 2023 y que también incluyó como coacusado a Nauta.

Semanas después, le imputaron al expresidente tres nuevos cargos y se incluyó a otro coacusado, Carlos de Oliveira, encargado de mantenimiento de Mar-a-Lago, quien supuestamente trató de borrar imágenes de cámaras de seguridad y mintió al FBI sobre las cajas.

PUBLICIDAD

Butler se refirió a lo que le respondió a De Oliveira, quien era su amigo, cuando le dijo que estaba igualmente implicado porque “todos habían movido cajas”: “No sabía lo que estaba moviendo hasta que estaba en el avión y solo recuerdo haber movido esas”.

El juicio del caso Mar-a-Lago sigue sin fecha

El caso, en el que Trump se declaró inocente, está en manos de la jueza federal Aileen Cannon, quien aunque inicialmente puso fecha para el inicio del juicio en mayo, la semana pasada celebró una audiencia para tratar de establecer un nuevo calendario.

Como en los otros casos que tiene pendiente, Trump ha buscado propiciar retrasos. Durante la audiencia, a la que asistió, sus abogados argumentaron que el juicio no debería celebrarse hasta después de las elecciones de noviembre, en las que el exmandatario será, salvo sorpresa, el candidato de los republicanos, aunque la defensa indicó que el proceso podría comenzar el 12 de agosto, si la jueza Aileen Cannon insistía en una fecha.

El fiscal Smith propuso iniciar el juicio el 8 de julio, pero Cannon lo consideró "poco realista" esa posibilidad, teniendo en cuenta las numerosas mociones presentadas por ambas partes.

La audiencia concluyó sin que la jueza fijara una nueva fecha.

Con información de AFP.

Mira también:

Video "No tengo nada que ocultar": primeras declaraciones de Stormy Daniels tras acusación a Donald Trump
Relacionados:
Donald TrumpDonald TrumpjuicioCorte SupremaPornografíaMichael Dean CohenCapitolio

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD