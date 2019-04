"Trump hace trampa en el golf como un contador de la mafia"

Este martes el periodista deportivo Rick Reilly publicó el libro Commander in Cheat: How Golf Explains Trump" ("Comandante de la trampa: cómo el golf describe a Trump"). Se trata de una recopilación de historias del presidente jugando su deporte favorito en el mundo de sus resorts rodeados de campos de golf que muestran, según el excomentarista de ESPN, cómo Trump hace cualquier cosa para ganar a toda costa en sus partidos, independientemente de que esté jugando con aficionados como él o con jugadores profesionales de la talla de Tiger Woods.

"Tiene que ganar sin importar qué. No es que le guste el golf, sino que le encanta vencerte", dijo Reilly a CNN. "Entonces, estos que juegan con él siempre dicen que es divertido, siempre gana, pero luego ni siquiera te quita tu dinero. No se trata de ganarte 10 dólares, se trata de mostrarte que él es mejor que tú".

El excomentarista asegura que Trump ha mentido también sobre su handicap, que él dice es de 2.8, muy alto para un aficionado. "Yo tengo uno de 4.5", dice tras retarlo, pero solo si juegan en un campo que no esté en sus resorts y con caddies que no conozcan a ninguno de los dos jugadores.

"Hace trampa como un loco, hace trampa si estás mirando o no, hace trampa si te gusta o no. Intentó hacerle trampa a Tiger Woods en un partido, (...) Así que no importa quién sea, tiene que ser el ganador", aseguró Reilly en declaraciones a The Washington Post.