La esposa del fiscal general de Texas, Ken Paxton, le pide el divorcio por "razones bíblicas": alega desde adulterio hasta falta de "convivencia marital"

La senadora estatal republicana de Texas Angela Paxton esposa del fiscal general del estado, Ken Paxton, anunció el jueves que había iniciado los trámites para su divorcio.

En su anuncio, alegó que tomó la decisión "a la luz de recientes descubrimientos" y por "motivos bíblicas".

“Hoy, después de 38 años de matrimonio, solicité el divorcio por motivos bíblicos”, explicó la senadora en la red social X, agregando: “Creo que el matrimonio es un pacto sagrado y he buscado con ahínco la reconciliación. Pero, a la luz de recientes descubrimientos, no creo que honra a Dios ni es conmiserativo para mí, mis hijos ni Ken, seguir casados”.

El fin de un poderoso equipo político

Paxton introdujo la demanda en el condado de Collin el jueves por la mañana, alegando entre las causas para el divorcio que el "demandado ha cometido adulterio" y que no falta de convivencia marital desde junio de 2024, según The New York Times.

Durante casi cuatro décadas de matrimonio, ambos republicanos se han presentado ante los votantes de Texas como un equipo político. Angela Paxton con frecuencia abría los eventos políticos de su esposo tocando la guitarra y cantando "soy una mamá pistolera, y mi esposo demanda a Obama".

De hecho, Angela Paxton apoyó a su esposo durante una década de problemas legales, que incluyeron investigaciones estatales y federales sobre corrupción y un juicio político estatal en 2023 que expuso públicamente una relación extramatrimonial.

Una acusación estatal por fraude de valores contra Ken Paxton fue desestimada recientemente tras un acuerdo de culpabilidad en 2024 que incluyó el pago de una indemnización y servicio comunitario, y el Departamento de Justicia federal desestimó una investigación por corrupción a principios de este año. Su juicio político de 2023 concluyó con su absolución total.

“Oraciones y privacidad”, pide la mujer del fiscal general de Texas

Aliado acérrimo y vocal del presidente Donald Trump, Ken Paxton fue elegido fiscal general estatal por primera vez en 2014 y ahora está haciendo campaña para desbancar al veterano senador John Cornyn en las primarias republicanas de 2026.

Ken Paxton publicó posteriormente su propia declaración pidiendo oraciones y privacidad.

“Tras enfrentar la presión de innumerables ataques políticos y el escrutinio público, Angela y yo hemos decidido comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas”, publicó Ken Paxton en X. “No podría estar más orgulloso y agradecido por la increíble familia con la que Dios nos ha bendecido, y mantengo mi compromiso de apoyar a nuestros maravillosos hijos y nietos”.

Cuando llegó el momento de que Angela Paxton lanzara su propia carrera política, un préstamo de $2 millones de su esposo la llevó a una estrecha victoria para un escaño en el Senado estatal en los florecientes suburbios de Dallas.

Una vez elegida, presentó proyectos de ley para ampliar las facultades de su oficina y aprobó los presupuestos de la fiscalía estatal incluyendo el salario de su marido.

Como senadora estatal, Angela Paxton asistió a las dos semanas de procedimientos y testimonios del juicio político, incluyendo un momento dramático cuando una mujer fue citada a declarar públicamente sobre una aventura que tuvo con Ken Paxton.

La mujer finalmente nunca testificó, pero su relación con Ken Paxton fue crucial en un caso que lo acusaba de llegar a extremos potencialmente criminales para ayudar a un promotor inmobiliario local que estaba bajo la supervisión del FBI.

A Angela Paxton no se le permitió votar sobre el veredicto que finalmente absolvió a su esposo de todos los cargos.

"Lo que Ken Paxton ha hecho pasar a su familia es verdaderamente repulsivo y repugnante", público en X la portavoz del Comité Senatorial Nacional Republicano, Joanna Rodríguez. "Nadie debería tener que soportar lo que Angela Paxton ha sufrido".

Con información de The Associated Press.