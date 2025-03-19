Cómo el DOGE de Elon Musk sigue atacando agencias independientes que no dependen del gobierno de EEUU

El Instituto de la Paz de Estados Unidos (USPI, por sus siglas en inglés) se convirtió en el blanco más reciente de los esfuerzos por parte del gobierno del presidente Donald Trump para desaparecer las agencias vinculadas al trabajo de asistencia exterior.

A inicios de esta semana, el gobierno despidió a la mayor parte de la junta directiva del USPI y envió a un nuevo director a la sede de la organización independiente en Washington.

Además, los empleados actuales del USIP denunciaron que personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que supervisa Elon Musk entraron al edificio a pesar de las protestas de que el instituto no forma parte del poder ejecutivo.

El USIP es una organización independiente sin fines de lucro financiada por el Congreso que trabaja para promover los valores estadounidenses en la resolución de conflictos, poner fin a las guerras y promover la buena gobernanza, según su sitio web.

La organización fue creada por el Congreso hace más de 40 años y, por tanto, el Ejecutivo no puede desmantelarla de manera independiente.

El exdirector ejecutivo de la organización, George Moose, resaltó que el edificio del USPI es un edificio privado y que el instituto es independiente del gobierno.

"El DOGE ha irrumpido en nuestro edificio”, dijo Moose a algunos reporteros que se encontraban fuera del edificio.

USIP llamó a la policía, cuyos vehículos estaban afuera del edificio el lunes por la noche.

Moose prometió emprender acciones legales y dijo que “lo que ha sucedido hoy aquí es una toma de control ilegal por parte de elementos del poder ejecutivo de una organización privada sin fines de lucro”.

Los trabajadores de DOGE obtuvieron acceso después de varios intentos fallidos el lunes y después de haber sido rechazados el viernes, dijo un alto funcionario del Instituto de Paz de Estados Unidos. El funcionario habló bajo condición de anonimato con AP debido a lo delicado del asunto.

La muestra no violenta de resistencia de la institución fue uno de los enfrentamientos más dramáticos de Trump mientras rompe las normas en su intento por reducir el gasto en Washington e implementar su agenda de "Estados Unidos primero".

Juez federal bloquea indefinidamente el cierre de USAID y afirma que es probable que se violó la Constitución

Moose dijo que la organización había estado hablando con DOGE desde el mes pasado, tratando de explicar su estatus independiente.

Hablando de Trump, dijo: "No puedo imaginar cómo nuestro trabajo podría alinearse más perfectamente con los objetivos que él ha delineado: mantenernos fuera de guerras extranjeras, resolver conflictos antes de que nos arrastren a ese tipo de conflictos".

DOGE ha expresado interés en la organización durante semanas, pero fue rechazado por abogados que argumentaron que el estatus del instituto lo protegía del tipo de reorganización que está ocurriendo en otras agencias federales.

Sin embargo, este martes un juez federal bloqueó indefinidamente el desmantelamiento de la USAID, un fallo que es considerado una importante victoria para los grupos que cuestionan ampliamente el papel del DOGE en el despido masivo de miles de trabajadores federales.

“El tribunal considera que las acciones unilaterales de los demandados para cerrar USAID probablemente violaron la Constitución de los Estados Unidos”, declaró el juez Theodore D. Chuang, de la corte de distrito de Estados Unidos en Maryland.

Las agencias llevan semanas padeciendo las decisiones del gobierno de Trump y del DOGE. Rubio canceló más del 80 por ciento de la asistencia al desarrollo de Estados Unidos, y Trump se burló de la ayuda calificándola de un desperdicio del dinero de los contribuyentes.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump y Musk han tomado medidas para destruir agencias gubernamentales enteras, enfrentando desafíos judiciales mientras el Congreso asigna fondos constitucionalmente.

Trump no se ha dejado intimidar y durante el fin de semana tomó medidas para eliminar décadas de transmisiones internacionales financiadas por Estados Unidos, incluida Voice of America.

