Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)

Corte de apelaciones da luz verde al DOGE para acceder a tu número de seguro social, saber si eres ciudadano y otros datos sensibles

La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito rechazó una solicitud de un grupo de sindicatos para impedir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), pueda acceder a información sensible de los estadounidenses.

Una corte de apelaciones desestimó este martes un pedido de un grupo de sindicatos para impedir el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) a información personal sensible de millones de estadounidenses, incluido el número de seguro social.

La decisión de la Corte del Cuarto Circuito, que se resolvió con una votación de 2-1 en un panel de tres jueces, dejó sin efecto un bloqueo temporal que un tribunal de menor rango había decidido en febrero.

De una llamada privada a un arrepentimiento público: cómo Elon Musk y Trump intentan arreglar su 'bromance' tras días de ruptura
Cómo Elon Musk baja la cabeza y se arrepiente públicamente de sus posts contra Trump: "Fueron demasiado lejos"
Cómo el 'bromance' entre Elon Musk y Donald Trump se deshizo en acusaciones y críticas mutuas
Corte Suprema permite a DOGE acceder a datos sensibles de los millones de beneficiarios del Seguro Social
Trump retirará nominación de un aliado de Musk para dirigir la NASA
Elon Musk anuncia formalmente su salida del gobierno de Trump tras un turbulento paso como 'empleado especial' frente al DOGE
Jueza federal bloquea temporalmente gran parte de la drástica reducción de empleados del gobierno ordenada por Trump
Por qué algunas personas apoyan la 'necesidad de crear un caos' que parece impulsar el DOGE de Musk
La Corte Suprema bloquea una orden judicial que pedía que miles de trabajadores regresaran a sus puestos
El Seguro Social planea despedir a miles de empleados más a partir de la próxima semana a petición del DOGE, según reportes
Los jueces decidieron que datos confidenciales de los Departamentos del Tesoro y de Educación, y una oficina de manejo de personal, podrán ser compartidos con DOGE, a partir de una decisión similar tomada por la Corte Suprema en junio pasado.

Entre estos datos se encuentran los números de seguridad social y estado de migratorio, también información relacionada con las ayudas financieras a estudiantes —pudiendo estar vinculada a información tributaria—, información sobre pagos como reembolsos de impuestos o pagos de estímulos, y otros datos financieros confidenciales.

En el documento con la decisión de la Corte de Apelaciones se menciona que "la Ley de Protección de la Intimidad permite que los registros se compartan dentro de la agencia con 'aquellos funcionarios y empleados de la agencia... que necesiten los datos en el desempeño de sus funciones'".

En junio, la Corte Suprema concedió una victoria al gobierno de Donald Trump al permitir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) accediera a los sistemas de la Seguridad Social que contienen datos personales de millones de estadounidenses.

“Concluimos que, en las circunstancias actuales, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) puede otorgar a los miembros del Equipo DOGE acceso a los registros de la agencia en cuestión para que puedan realizar su trabajo”, explicó la Corte Suprema en una orden sin firmar.

