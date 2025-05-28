Cambiar Ciudad
Elon Musk

Elon Musk anuncia formalmente su salida del gobierno de Trump tras un turbulento paso como ‘empleado especial’ frente al DOGE

El multimillonario Elon Musk sale del gobierno de Donald Trump tras turbulentos meses en los que intentó reducir el tamaño de la administración federal con controvertidos recortes presupuestarios.

Por:
Univision y AP
Video Elon Musk renuncia a su cargo en el gobierno Trump tras criticar su proyecto de ley fiscal

Elon Musk anunció formalmente este miércoles que dejará su puesto como 'empleado especial' del gobierno de Trump, en los que encabezó los esfuerzos para reducir y revisar la burocracia federal al frente del departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

"A medida que mi tiempo programado como Empleado Especial del Gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente @realDonaldTrump por la oportunidad de reducir el gasto derrochador", escribió en su plataforma X.

Los empleos de su tipo en el gobierno federal suelen durar, por norma, 130 días, pero se esperaba que la Casa Blanca anunciaría algún mecanismo para mantener a Musk cerca de Trump.

"La misión del @DOGE solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno", agregó.

La Casa Blanca confirmó a medios estadounidenses la salida de Musk.

El anuncio se produce un día después de que Musk criticara la pieza central de la agenda legislativa de Trump, diciendo que estaba "decepcionado" por lo que el presidente llama su "gran y hermoso proyecto de ley".

La legislación incluye una combinación de recortes de impuestos y una mayor aplicación de la ley de inmigración. En entrevista con CBS, Musk lo describió como un "proyecto de ley de gasto masivo" que aumenta el déficit federal y "socava el trabajo" de su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

"Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso", dijo Musk. "Pero no sé si puede ser ambas cosas".

En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump defendió el miércoles su agenda al explicar la delicada política involucrada en la negociación del proyecto de ley, que tuvo cierta resistencia entre los legisladores.

"No estoy contento con ciertos aspectos (del proyecto), pero estoy encantado con otros", dijo el presidente, que también sugirió que se podrían hacer más cambios.

"Vamos a ver qué pasa", agregó. "Tiene un camino por recorrer".

Los republicanos aprobaron recientemente el proyecto en la Cámara de Representantes y lo están debatiendo en el Senado.

Preocupaciones en Tesla y SpaceX

Los comentarios de Musk llegan mientras se aleja de su trabajo en el gobierno, dedicándose nuevamente a empresas como el fabricante de automóviles eléctricos Tesla —que ha visto sus ventas caer en Europa— y el fabricante de cohetes SpaceX —que está lidiando con problemas con su cohete Starship, que acumula varios lanzamientos fallidos.

Musk también ha dicho que reducirá su gasto en política, porque cree "que ya hizo suficiente".

En ocasiones, parecía haber sufrido un baño de realidad sobre la operación del gobierno. Aunque esperaba que DOGE generara 1 billón de dólares en recortes de gastos, ha quedado muy por debajo de ese objetivo.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, le agradeció el miércoles a Musk por su trabajo y prometió buscar más recortes de gastos en el futuro, diciendo que "la Cámara está ansiosa y lista para actuar sobre los hallazgos del DOGE".

Vea también:

Video Una nave de SpaceX explota por tercera vez consecutiva
