Esto fue lo que dijo Trump en su defensa sobre el caso de violación por el que es acusado en Nueva York

"Sigo sin conocer a esa mujer. Creo que es una chiflada. No tengo ni idea. No sé nada de esa mujer más allá de lo que he leído en historia o de lo que he oído", aseguró el expresidente Donald Trump en un video y la transcripción de la declaración que prestó en Nueva York en 2002 como parte de un juicio en el que se le acusa de violación.