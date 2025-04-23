Una docena de estados demandan al gobierno de Trump por sus aranceles ante el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU

Video Trump dice que los aranceles a China "bajarán sustancialmente" y Wall Street se recupera

Una docena de estados demandaron este miércoles al gobierno de Donald Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York para detener su política arancelaria, argumentando que es ilegal y ha traído el caos a la economía estadounidense.

La demanda dice que la política puesta en marcha por el presidente Trump ha estado sujeta a sus "caprichos más que al sano ejercicio de una autoridad legal".

Además, pide al tribunal que declare ilegales los aranceles y que impida que las agencias gubernamentales y sus funcionarios los apliquen.

Los estados que figuran como demandantes son Oregón, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont.

En un comunicado, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, expresó que el esquema arancelario de Trump es "no solo económicamente imprudente, sino también ilegal".

"Arizona no puede permitirse el aumento masivo de impuestos del presidente Trump. No importa lo que afirme la Casa Blanca, los aranceles son un impuesto que se trasladará a los consumidores de Arizona", dice el comunicado.

Trump anunció aranceles generalizados el 2 de abril que desencadenaron el pánico en los mercados financieros y generaron temores de recesión. El presidente puso una suspensión parcial de 90 días a los impuestos de importación, pero aumentó sus ya elevados aranceles contra China.

Este miércoles los índices principales de Wall Street cerraron con ganancias luego de que el presidente anticipara un recorte en los altísimos aranceles impuestos a China.

Estados demandantes alertan del incremento de los precios para los consumidores en EEUU

La demanda sostiene que solo el Congreso tiene el poder de imponer aranceles y que el presidente solo puede invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional cuando una emergencia presenta una "amenaza inusual y extraordinaria" desde el extranjero.

"Al reclamar la autoridad para imponer inmensos y cambiantes aranceles sobre cualquier bien que ingrese a Estados Unidos que él elija, por cualquier razón que considere conveniente para declarar una emergencia, el presidente ha trastocado el orden constitucional y ha traído caos a la economía estadounidense," afirma la demanda.

"El presidente no tiene autoridad para imponer arbitrariamente aranceles como ha hecho en este caso", dice la demanda.

En su comunicado, la fiscal general de Arizona alertó del incremento a los precios en diferentes bienes para los consumidores en EEUU.

"Los estudios sobre los aranceles que el presidente Trump emitió en su primer mandato muestran que el 95% del coste de los aranceles lo pagan los estadounidenses. La Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional prevén que esta ronda de aranceles provoque inflación", dice el comunicado.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, dijo que "los aranceles caóticos y sin ley de Trump son un impuesto masivo a las familias de Connecticut y un desastre para las empresas y empleos de Connecticut".

La semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata, demandó al gobierno federal en la Corte de Distrito del Distrito Norte de California por la política arancelaria, con el argumento de que su estado podría perder miles de millones de dólares en ingresos dado que es el mayor importador del país.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, respondió a la demanda de Newsom diciendo que el gobierno de Trump "sigue comprometido a abordar esta emergencia nacional, que está diezmando las industrias de Estados Unidos y dejando atrás a nuestros trabajadores, con todas las herramientas a nuestra disposición, desde aranceles hasta negociaciones".

