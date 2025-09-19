Juez descarta por "inapropiada" demanda de Trump por $15,000 millones contra The New York Times

Video Un juez federal desestima la demanda por difamación de Donald Trump contra The New York Times

Un juez federal de Tampa rechazó este viernes una demanda de difamación por $15,000 millones del presidente Donald Trump contra el diario The New York Times.

En tono de burla, el juez Steven D. Merryday alegó que la confusa demanda de 85 páginas no cumplía con las normas federales para la presentación de querellas civiles. La catalogó de "decididamente inapropiada e impermisible".

Merryday, un juez de distrito de Tampa, en Florida, declaró que el equipo legal de Trump puede volver a presentar la demanda en las próximas cuatro semanas, pero precisó que deben limitarla a 40 páginas o menos. Una demanda no debe ser "un foro público para vituperios e invectivas" ni "un megáfono para las relaciones públicas", aseguró.

"En esta demanda, un ciudadano estadounidense prominente (quizás el más prominente) alega difamación por parte de un destacado editor de un periódico estadounidense (quizás el más prominente) y de varias otras empresas y personas físicas", se lee en la respuesta de Merryday. "Al alegar solo dos cargos simples de difamación, la demanda ocupa ochenta y cinco páginas. El cargo I aparece en la página ochenta y el cargo II en la página ochenta y tres".

Un vocero del diario dijo: "Agradezco la rápida decisión del juez, que reconoce que la demanda era un documento político en lugar de un documento legal serio". Otro vocero de la editorial Penguin Random House también aplaudió la decisión.

Un vocero de Trump dijo en un comunicado citado por el Times que el mandatario "continuará responsabilizando a las noticias falsas a través de esta poderosa demanda contra The New York Times, sus periodistas y Penguin Random House, de acuerdo con la instrucción del juez".

La ofensiva de demandas de Trump contra medios

La demanda contra el Times es la última del mandatario en contra de medios de comunicación en Estados Unidos. Trump demandó al diario The Wall Street Journal en julio por una historia sobre su relación con el fallecido financista Jeffrey Epstein. También ha demandado a las cadenas CBS News y ABC News por sus coberturas noticiosas.

En la demanda en contra del Times, Trump alega que varias historias publicadas antes de las elecciones de 2024 buscaban perjudicar su candidatura y le hicieron un daño "enorme" a sus "intereses profesionales". Entre los acusados están el medio y cuatro de sus reporteros (Susanne Craig, Michael S. Schmidt, Peter Baker y Russ Buettner), así como la editorial Penguin Random House, que publicó un libro sobre Trump.

El presidente está recurriendo a amenazas y presiones gubernamentales contra una industria que, según él, lleva años burlándose de su gobierno, criticándolo y despreciándolo.