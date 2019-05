Trump contradice a Bolton: otro polémico tuit del presidente sobre Corea del Norte

"Corea del Norte disparó algunas armas pequeñas que perturbaron a alguna de mi gente y a otros, pero no a mí. Tengo confianza en que el presidente Kim cumplirá su promesa, y también me reí cuando llamó al Swampman Joe Biden un individuo con bajo coeficiente intelectual y peor. ¿Tal vez eso me está enviando una señal?", tuiteó este domingo el presidente Trump desde Japón.