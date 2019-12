Trump califica al primer ministro canadiense de falso

El presidente Donald Trump criticó este miércoles al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por no contribuir lo suficiente a las arcas de la organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y llegó a decir de él que es una persona con "dos caras".

"Bueno, él tiene dos caras (...), es un tipo agradable. Lo encuentro agradable, pero la verdad es que le he llamado (la atención) por el hecho de que no está pagando el 2 % (del PIB a la OTAN) e imagino que no está muy contento por eso", afirmó Trump.