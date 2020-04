Trump arremete contra Fauci, luego da un paso atrás

"No lo voy a despedir. Creo que es un tipo maravilloso", dijo el presidente durante una larga conferencia de prensa en la que defendió su manejo de la crisis derivada de la pandemia. "Yo republiqué (el tuit) de alguien. No sé ... No importa".

"Esa es la opinión de otra persona ... No todos están contentos con (Fauci). Nadie está contento con todo mundo", agregó Trump. "No me importa la polémica. Creo que la controversia es algo bueno, no algo malo".