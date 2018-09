Trump amenaza con más despidos para sacar el "hedor" de la justicia tras la exclusiva del NYT

El presidente Donald Trump amenazó el vienes con efectuar más despidos dentro del Departamento de Justicia y el FBI después de que el diario The New York Times revelase que el vicefiscal general, Rod Rosenstein, sugirió grabar secretamente al presidente y activar la Enmienda 25 para removerlo del cargo .

Durante un mitin en Misuri de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo noviembre, Trump no mencionó explícitamente las informaciones sobre Rosenstein, pero sí continuó su cruzada contra el sector del aparato judicial que no le complace, al que acusa -sin pruebas- de haber lanzado una "caza de brujas" contra él.

Roseisntein no tardó en responder y emitió un comunicado más tarde de conocerse la noticia negando la noticia y tachando la información de "imprecisa" e "incorrecta" .

Optimista sobre Kavanaugh

Trump, no obstante, también abordó en su discurso uno de los temas más candentes de las últimas semanas en Washington, la confirmación para juez del Tribunal Supremo de su nominado, Brett Kavanaugh , cuyo proceso para llegar a la alta corte se ha visto obstaculizado por la acusación de intento de violación por parte de una profesora universitaria ocurrida en sus años de instituto.

"No sé con quién está, pero ella no está en el estado de Misuri. (Kavanaugh) es un hombre fantástico, un hombre fantástico. Ella no votará por él", alegó el mandatario.